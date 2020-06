ASUS présente son nouveau kit ASUS Google Meet Hardware Kit.

Avec le COvid-19 et le confinement, le télétravail est devenu la norme dans le secteur professionnel et plus particulièrement pour les employés de bureau et les managers. Et avec le dé confinement, le retour au bureau se fait de nouveau. L’occasion pour Asus de dévoiler son nouveau kit ASUS – Google Meet Hardware Kit.

On l’a vu durant le confinement, les solutions de vidéoconférence ont tout simplement explosé. Zoom et Microsoft Team ont d’ailleurs profité de l’occasion et ont su se hisser au top du secteur. Google et sa solution Google Meet a essayé de tenir la cadence également.

C’est donc en toute logique qu’Asus sort sa 4e Génération de solutions de visioconférence. Et pour ce faire, la marque propose un nouveau kit.

ASUS – Google Meet Compute System ? C’est quoi ça ?

Alors, avouons-le, ce type de produit s’adresse très clairement au marché de l’entreprise qu’elle soit grande ou petite d’ailleurs. On imagine mal en effet un particulier s’y intéresser. Mais de quoi se compose le kit. Tout d’abord, Asus fournit son Google Meet Compute System. Il s’agit d’un ordinateur au châssis entièrement repensé avec surface magnétisée, un temps d’installation réduit et une gestion simplifiée du câblage.

Ce produit nous ferait penser au petit barebone ou aux boites Raspberry ou encore à un média center IPTV. Sauf qu’au cœur du système on y trouve un processeur Intel® Core™ i7 et supportant la résolution vidéo 4K Ultra HD.

Connectique et connectivité bien fournie.

En matière de connectique également, cet ordinateur est plutôt bien fourni avec plusieurs ports USB pour venir branché divers périphériques, un port HDMI, un port Ethernet LAN, une sortie casque. A noter que le Google Meet Compute System est également doté d’une connexion Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi Fi Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac.

De la sorte, il sera possible de se connecter au réseau de l’entreprise au travers d’un réseau Wi-Fi. Ce dernier est doté d’une télécommande en lieu et place de l’écran de contrôle tactile, afin d’offrir à l’utilisateur une flexibilité équivalente.

A noter que l’ordinateur est accompagné d’une télécommande en lieu et place de l’écran de contrôle tactile. Une télécommande aux multiples fonctions. De fait celle-ci permettra de régler le volume de l’appel, rejoindre une réunion. Par ailleurs, au dos de la télécommande se trouve un mini clavier qui permettra de saisir du texte.

Enfin, dernier élément du kit et non des moindres une caméra. De fait, la marque inclut une caméra Ultra HD 4K qui offre un angle de 120° pour ce qui est du champ de vision.

Le ASUS Google Meet Hardware Kit sera disponible à partir du troisième trimestre 2020. Le ASUS – Google Meet Hardware Kit (Starter Kit) sera disponible à partir de 2 399 €.