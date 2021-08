Test : Lenovo Legion Phone Duel 2.

Avec son Lenovo Legion Phone Duel 2, Lenovo nous présente la deuxième version de son téléphone gamer. Nous avions déjà pu tester la première mouture, est-ce que cette nouvelle version vas nous faire oublier la première ou nous décider de ne pas faire d’upgrade? Analysons le Lenovo Legion Phone Duel 2 ci-dessous.

Préambule.

Ce marché assez spécifique des smartphones gaming a l’air de prendre de l’ampleur chez nous car pas mal de constructeurs tels que ASUS ou Xiaomi sortent leurs modèles chez nous. Ces modèles sont très populaires dans les pays asiatiques tels que la Chine et la Corée ou le gaming a une toute autre perception de la part du public.

Lenovo a même des version spécifiques pour ces marchés tels que des modèles plus light ainsi que des modèles plus costaux avec plus de RAM, là ou en Europe nous sommes « limités » à 12Go ou 16Go.

Il est certain que comparé à la première version, processeur et puce graphique ont reçu une belle mise à jour. Le Legion Phone Duel 2 passe d’une puce Qualcomm Snapdragon 865 vers une 888.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

5G (fréquences inférieures à 6 GHz et ondes millimétriques) 2G+3G+4G GSM : B2/B3/B5/B8 WCDMA : B1/2/4/5/8/19 CDMA/EVDO BC0/BC1 TD-LTE B34/B38/39/40/41/42/43 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B12/B17/B28/B25/B26/B30/B66/B71 Jusqu’au WiFi 6 2 x 2 MIMO Jusqu’au Bluetooth 5.2 GPS NFC Capteurs:

Lecteur d’empreinte digitale

Détecteur de mouvement 3D

Boussole électronique

Gyroscope

Capteur de luminosité ambiante

Quatre gâchettes à ultrasons

Deux boutons capacitifs

Deux capteurs tactiles à retour de force

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Lenovo Legion Phone Duel 2

Adaptateur secteur

2 X câble USB type-C

Coque en plastique

Adaptateur USB type-C vers jack 3,5 mm

Outil d’éjection SIM