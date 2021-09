Honor en passe d’être Black Listed par les USA ?

La marque Honor est-elle en passe de subir le même sort que son ancienne maison mère Huawei face au gouvernement américain ? C’est en tout cas ce que dévoile le Washington Post qui annonce que les experts du Pentagone et du ministère de l’Énergie sont favorables à l’inscription de Honor sur la liste des entreprises du pays soumises à des restrictions à l’exportation.

De fait, il se pourrait qu’Honor soit black listé sur base de certaines conditions en matière de « sécurité de l’état ». Pour rappel, c’est pour cette même raison que le gouvernement américain avait interdit à Huawei et à toutes les entreprises américaines de commercer avec Huawei.

Allégations de sécurité que le constructeur chinois a toujours niées. Et continue à le faire d’ailleurs. Des allégations américaines qui ont même entrainé d’autres pays à s’écarter du matériel télécom de Huawei dans le déploiement des réseaux 5G.

Honor Black listed or not ?

Cette fois cela semble plus compliqué selon le Washington Post. En effet, selon le média les experts du Pentagone et du ministère de l’Énergie sont favorables à l’inscription de Honor sur la liste des entreprises du pays soumises à des restrictions à l’exportation. En revanche, les experts des ministères du Commerce et d’État sont contre.

Une décision qui si elle était validée pourrait faire mal à Honor et qui au final serait « un coup de poignard dans le dos ». Effectivement, la marque qui faisait partie du groupe Huawei avait était justement revendue à un conglomérat chinois pour ne plus devoir subir les contraintes imposées à Huawei.