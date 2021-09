La charge sans fil pour les smartphones, écouteurs… comment ça marche ?

Les smartphones et les appareils connectés font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Avec le temps, la technologie de recharge comme la charge sans fil, ’a cessé d’évoluer. Considérée auparavant comme un simple gadget, la charge sans fil tend à devenir un standard en matière de recharge. Les chargeurs sans fil peuvent en effet recharger vos appareils électroniques sans câble encombrant.

Certains modèles d’appareils sont équipés de la technologie nécessaire pour prendre en charge ce type de chargeur tandis que d’autres ont besoin d’un gadget supplémentaire. De plus en plus de smartphones et d’écouteurs intra auriculaire propose actuellement une solution de charge sans fil. Mais comment ça fonctionne et qu’en est-il de la puissance ? Voici quelques éléments de réponses !

Un chargeur sans fil, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, c’est un appareil qui vous permettra de recharger vos smartphones, vos tablettes, vos casques Bluetooth et tous vos appareils rechargeables sans devoir utiliser un câble. Autrement dit, il est très pratique, car il vous permet de recharger vos appareils partout sans utiliser de câble.

La grande majorité des chargeurs sans fil utilise la technologie par induction magnétique appelée Qi, prononcé « tchi », qui veut dire « force vitale » en chinois. De nos jours, c’est la norme internationale en matière de technologie de recharge sans fil. Elle se rapporte aussi bien aux aspects fonctionnels qu’aux aspects sécuritaires du chargeur Qi ou du chargeur à induction.

Elle concerne les appareils disposant d’une puissance de moins de 5 watts comme les écouteurs intra auriculaire, les enceintes Bluetooth, les smartphones, etc.

Le mode de fonctionnement de la recharge sans fil

La recharge sans fil nécessite l’utilisation d’un support pour transmettre l’énergie et d’un récepteur compatible. D’une manière générale, nous pouvons distinguer deux types de rechargement sans fil. Nous avons d’une part la recharge par induction. Avec ce type de recharge, il vous faudra mettre en contact votre appareil électronique avec le chargeur sans fil.

Pour que la recharge opère, vous devez placer l’appareil compatible sur le support de transmission. La bobine de recharge dans votre smartphone devra s’aligner avec celle du chargeur.

Le rechargement devrait se faire tout seul, grâce à l’induction électromagnétique entre les deux dispositifs. D’autre part, nous avons la recharge par résonance magnétique. Elle fonctionne de la même façon que la recharge par induction.

Cependant, avec ce type de rechargement sans fil, il suffit que votre appareil soit à proximité du chargeur (sans contact physique) pour se recharger. Ce type de chargeur sans fil est très pratique dans le cas où vous voulez charger plusieurs appareils à la fois.

La technologie Qi tend à devenir un standard en matière de recharge

Avec l’évolution technologique, les fabricants d’appareils électroniques veulent à tout prix trouver une solution pour alimenter de manière optimale nos smartphones. La charge sans fil semble être une bonne solution pour charger avec facilité nos appareils connectés. C’est l’une des raisons pour laquelle de nombreux constructeurs comme Samsung, LG, Panasonic, HTC, Huawei, Nokia, Apple… équipent aujourd’hui leurs appareils de la technologie Qi.

Parmi les smartphones de dernière génération dotés de la technologie Qi, nous pouvons entre autres citer le Samsung Galaxy S21, l’Oppo Find X3 Pro, l’Huawei P30Pro, etc. Cependant, même si vous ne disposez pas d’un smartphone compatible avec la recharge sans fil, vous pourrez toujours bénéficier de cette technologie. Pour cela, il vous suffira de vous procurer un récepteur à placer contre la batterie de votre appareil mobile.

Le Wireless Reverses Charging : la nouvelle méthode de recharge

Utiliser un chargeur sans fil, c’est bien ! Mais avec le Wireless Reverses Charging ou recharge sans fil inversée, c’est encore mieux. Avec cette méthode, vous pourrez utiliser votre smartphone compatible pour recharger sans fil d’autres appareils comme un smartphone ou un écouteur intra auriculaire.

En d’autres termes, vous aurez la possibilité d’utiliser votre smartphone comme station de charge Qi. Cette méthode de recharge vous sera utile par exemple pour dépanner un ami.

Elle vous sera aussi utile si vous voulez récupérer quelques pourcentages de charge lorsque vous en aurez le plus besoin. Cependant, les types d’appareils équipés de cette technologie sont encore assez rares.

Ce qui est sûr, c’est que dans les prochaines années, les constructeurs vont de plus en plus équiper leurs nouveaux appareils de cette technologie. Certains appareils haut de gamme comme le Samsung Galaxy S21 et le Huawei Mate 20 Pro sont déjà dotés de ce concentré de technologie.

Les smartphones qui sont doté du Reverse Charging :

Y a-t-il des inconvénients à l’utilisation de la charge sans fil ?

Malgré que le rechargement sans fil soit très pratique, il existe tout de même quelques points négatifs à l’utiliser sur vos smartphones et écouteurs. Le temps de rechargement avec un chargeur sans fil peut prendre un peu plus de temps par rapport à un rechargement avec un chargeur filaire. Ce qui peut être un vrai obstacle pour les gens qui n’ont pas assez de temps pour recharger leurs appareils.

Selon les expériences, le rechargement avec un chargeur sans fil est trois fois plus lent que le rechargement avec un chargeur filaire. En moyenne, il faudrait compter entre 3 et 4 heures pour recharger complètement un smartphone. Ce qui peut être largement suffisant pour recharger votre appareil à la maison ou au bureau. Mais si vous êtes pressé, il faudrait mieux utiliser un chargeur avec câble.

Quelques chargeurs sans fil :