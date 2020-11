Honor revendu par Huawei.

Incroyable et pourtant, mais vrai, les rumeurs concernant la vente d’Honor par Huawei semblent se confirmer. Le géant chinois serait ainsi prêt à vendre sa marque fille et tous ses actifs d’affaires Honor à un consortium national.

15,2 milliards de dollars, c’est le montant défini par Huawei et Digital China et le gouvernement de Shenzhen pour l’acquisition par ce dernier de la marque Honor.

Mais pourquoi Huawei se sépare de Honor.

Alors que la marque avait décidé de montrer une gamme sur le marché Européen avec ses smartphones Huawei, elle avait également décidé de proposer des smartphones plus concurrentiels dans le bas de gamme et milieu de gamme avec les smartphones de la marque fille Honor.

Seulement voilà, face aux restrictions mises en place par les USA concernant le gel de toute transaction entre les entreprises américaines et Huawei.

Dans un communiqué, Huawei a déclaré :

« Notre activité de consommation a été sous une pression énorme en raison d’une indisponibilité persistante des éléments techniques nécessaires pour notre activité de téléphonie mobile ».

Cette vente avec Shenzhen Zhixin New Information Technology Co aura pour finalité de permettre aux canaux de vente d’Honor de poursuivre son activité et de pouvoir faire face à la conjoncture actuelle déclare l’entreprise.

C’est aussi également pour elle d’avoir plus de liquidité grâce à la vente d’Honor. Surtout si la marque décide de devenir totalement autonome vis-à-vis des USA et de ses différents partenaires qui ont pour le moment encore les pieds et poings liés à cause de cette interdiction mis en place par le gouvernement Trump.

Une lueur d’espoir pur Huawei ?

Malgré cette interdiction, de nouvelles autorisations voient le jour. Ainsi, Qualcomm s’est vu autorisé à fournir des composants à Huawei. Cependant, cette autorisation permet des puces 4G, mais pas 5G. Serait-ce un début d’une réouverture du marché pour Huawei ?

Il faudra voir d’ici janvier de l’année prochaine comment les choses vont avancer. De son côté, Huawei devrait continuer à développer sa propre stratégie en matière de composant électronique.

Il faudra voir alors qu’elle sera la puissance de développement et de production du géant chinois. Une menace qui pourrait également planer sur les constructeurs américains qui pourraient alors avoir un concurrent de poids dans le secteur de l’électronique.