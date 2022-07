H3C Magic BE18000, H3C dévoile le premier routeur Wi-Fi 7 !

La société chinoise H3C annonce la commercialisation de son tout nouveau routeur le H3C Magic BE18000. Un routeur qui utilise la norme Wi-Fi 7 alors que celle-ci n’est même pas encore ratifiée.

Rumeurs, fake…eh bien non. La marque chinoise H3C propose en effet son tout premier routeur Wi-Fi qui s’offre le luxe d’être équipé de la nouvelle norme Wi-Fi 7, successeur à venir du Wi-Fi 6E. Mais à quoi ça sert dans la mesure où la norme ne devrait pas voir le jour et être ratifiée d’ici 2024.

H3C Magic BE18000, premier à avoir du Wi-fi 7.

Le constructeur a donc présenté son nouveau routeur qui a pour référence H3C Magic BE18000, un routeur grand public qui s’offre le luxe d’intégrer une puce Qualcomm qui propose la nouvelle norme Wi-Fi 7 (alias 802.11be). Ce nouveau venu permet en outre d’opérer dans la gamme de fréquences des 6 GHz et annonce des débits cumulés de 18443 Mbps. Soit 1148 Mbps en 2,4 GHz, 5765 Mbps en 5 GHz et jusqu’à 11530 Mbps en 6 GHz.

Des débits qui jusqu’à présent vont être difficile à tenir par les utilisateurs. En effet, on vous rappelle que si le routeur est doté de Wi-fi 7, pour pouvoir en profiter pleinement il faut aussi que le « client Wi-Fi » alias, votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette ou autre soit aussi doté de Wi-Fi 7. Ce qui pour le moment n’est pas encore le cas.

Le principal n’est pas la vitesse.

Mais pour H3C, ce n’est pas grave en soi. Ce qui compte ce sont les autres aspects du Wi-Fi 7 comme la nouvelle technologie Multi-Link Operation (MLO) du Wi-Fi 7 pourrait accélérer les connexions ou éviter les bandes à fortes interférences, améliorant ainsi la vitesse et la stabilité des appareils. Sachez tout de même que ce routeur est équipé d’antennes omnidirectionnelles à gain élevé intégrées et qu’il est également doté de 2 ports Ethernet 10G + 3 ports 10/100/1000Base-T. Il propose également l support du Mesh et est équipé de différents boutons comme l’activation ou non du Wi-Fi… Il prend en charge la norme IEEE 802.11k/v ainsi que le MU-MIMO.

Pour ce qui est de la sécurité, le H3C Magic BE18000 propose également du WPA3 et des fonctions pare-feu attaque DMZ… il propose une fonction Wi-fi invité ce qui permettra de créer un autre réseau séparé.