FRITZ!Box 7590 AX, désormais avec du Wi-Fi 6.

AVM nous annonce la sortie de la nouvelle FRITZ!Box 7590 AX. Cette nouvelle venue ne nous est pas inconnue dans la mesure où il s’agit d’une évolution de la FRITZ!Box 7590 que nous avions testé il y a quatre ans. Une nouvelle venue qui intègre les dernières technologies sans fil.

AVM est un poids lourd dans le segment des modems et routeurs Wi-Fi grand public. La marque a su faire sa notoriété avec sa FRITZ!Box, un vrai couteau suisse dur réseau qui outre le fait de vous fournir un accès internet vous offre aussi de la téléphone IP…

Test : AVM FRITZ!Box 7590. Beaucoup se contentent du modem de leur fournisseur d’accès mais il existe des machines qui conviendront mieux aux utilisateurs avancés. AVM, constructeur de modems et équipements réseau allemand nous livre ici sa…

FRITZ!Box 7590 AX, le WiFi 6 comme arme majeure.

Alors, oui, c’est sans doute la plus grosse évolution de cette nouvelle venue au sein du catalogue d’AVM. Ainsi, en intégrant la norme Wi-Fi 6 cette nouvelle FRITZ!Box 7590 AX offre au WiFi un débit allant jusqu’à 3600 Mbit/s (jusqu’à 2400 Mbit/s (bruts) à 5 GHz et 1200 Mbit/s (bruts) à 2,4 GHz).

Cette nouvelle venue propose une solution 4×4 Multi-User MIMO et est compatible avec la fonction MESH Wi-Fi. De la sorte elle pourra venir s’associer avec d’autres produits de la marque en toute transparence comme le FRITZ!Repeater 6000.

A noter qu’en matière de sécurité sans fil, cette nouvelle FRITZ!Box 7590 AX propose une solution WPA3 et une fonction WPS pour associer facilement un équipement. Elle hérite aussi du système d’exploitation FRITZ!OS 6.90.

Pour ce qui est de sa connectivité, on retrouve un port WAN, quatre ports Ethernet Gigabit, un port pour la ligne xDSL et deux ports RJ11 qui pourront accueillir des téléphones classiques. On notera également la présence de deux ports USB 3.0.

Écologie, fonctions évolutives…

Cette nouvelle FRITZ!Box 7590 AX embarque aussi un système de gestion d’énergie avec sa fonction Wi-Fi Eco « pour une performance optimale et une consommation de courant minimale » dixit la marque.

En outre, comme pour ses prédécesseurs, cette nouvelle FRITZ!Box permet aussi de générer un réseau sans fil invité pour les gens de passage.

Prix et Disponibilité.

La FRITZ ! Box 7590 AX est maintenant disponible au prix de détail suggéré de €319,00.