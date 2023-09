Casque Connecté Baabali : Une Révolution pour les Cyclistes Modernes.

Le constructeur Baabali, spécialisé dans les solutions innovantes pour les cyclistes, continue d’étoffer son catalogue avec une nouveauté : le casque connecté Baabali. Cette nouvelle addition à la gamme du constructeur s’adresse aux cyclistes modernes qui recherchent à la fois sécurité, confort et technologie de pointe lors de leurs trajets quotidiens à vélo.

Baabali fait un pas de plus dans l’innovation avec son casque connecté. En effet, la marque développe son assortiment en proposant un casque de vélo qui intègre des fonctionnalités intelligentes pour améliorer l’expérience et la sécurité des cyclistes.

Il est vrai que depuis le Covid, le marché du vélo a fortement évolué et de plus en plus de gens se sont mis à prendre comme solution de loisirs, de moyen de locomotion pour le travail, le vélo. Surtout depuis l’arrivée des vélo électrique qui ont un essor impressionnant.

Caractéristiques techniques du Casque Connecté Baabali

Le casque connecté Baabali propose une multitude de caractéristiques techniques qui en font un atout pour les cyclistes. Il est doté d’un système de communication mains libres. Ainsi, en cas d’appel téléphonique vous pouvez directement décrocher sans devoir tenir votre smartphone en main.

Et ainsi garder les mains sur le guidon. De plus, il est équipé de capteurs de sécurité qui détectent les mouvements brusques et envoient des alertes en temps réel aux cyclistes et à leur entourage en cas d’accident potentiel.

Dévoilé à l’IFA, la marque propose son casque au grand public et aux entreprises.

Le casque connecté Baabali a été officiellement dévoilé à l’IFA 2023, événement majeur dans l’industrie de la technologie. La marque propose toute une gamme de casques de différent style et design, mais tous intégrant sa technologie.

Prix et Disponibilité.

Quant au prix, le casque connecté Baabali sera proposé à un tarif aux alentours des 150€.