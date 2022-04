Trevi T-FIT 260 PLUS, une nouvelle montre connectée.

Avec sa toute nouvelle Trevi T-FIT 260 PLUS, la marque italienne qui propose un large éventail de produits propose une nouvelle montre connectée dotée d’un écran de 1.7 pouce.

La marque Trevi est une marque italienne qui propose toute une gamme de produits high-tech, des enceintes audio, des tablettes, des action Cam… et aussi des montres connectées.

En novembre 2020, nous vous avions présenté la montre connectée Trevi T-FIT 260 HB. Cette nouvelle venue reprend quelque peu les fonctions de ce modèle en apportant quelques nouveautés.

Trevi T-FIT 260 PLUS, un écran de 1,7 pouce pour plus de vision.

Alors, cette nouvelle venue reprend quelques codes de sa version antérieure avec notamment un écran « rectangulaire » à coins arrondis qui fait de suite penser à l’Apple Watch. Une montre donc plus orientée geek et fan de high-tech que réellement passionné de bijou.

L’utilisateur pourra ainsi s’appuyer sur un écran 1,7 pouce IPS Ultra Bright display sur lequel s’affichera toutes les informations. À noter qu’une fonction « Always On » permet d’avoir l’affichage constamment présent consultable à tout moment.

Votre analyse santé au poignet.

La montre est par ailleurs dotée d’un capteur PPG qui sera à même de fournir toute une sorte d’informations dédiées à la santé comme la température du corps, le rythme cardiaque, la pression du sang, l’oxygénation dans le sang. Elle propose aussi de mesurer le nombre de pas effectués, votre rythme de sommeil (sommeil léger, sommeil profond…). Elle vous affichera également le nombre de km marché, le nombre de calories brulées.

Notifications smartphone et IP68.

Comme tous les objets connectés de type « wearables », cette montre Trevi T-FIT 260 PLUS est résistante à l’eau et reçoit la certification IP68. Une fois associée à votre smartphone via Bluetooth, elle sera en mesure de vous alerter quand vous recevez un appel, un message, un SMS…

À ce sujet, la montre Trevi T-FIT 260 PLUS est compatible avec les smartphones dotés d’iOS 10.0 et plus et d’Android 5.1 et plus.

Prix et Disponibilité.

La montre Trevi T-FIT 260 PLUS est disponible en trois versions ; noir, gold ou argent. Elle est proposée au prix de 69€.