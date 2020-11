Trevi T-FIT 260 HB, une montre connectée de plus.

La marque italienne Trevi annonce la sortie d’une nouvelle montre connectée destinée à tous les sportifs qui souhaitent avoir un aperçu de leur entrainement ou activité sportive. Cette montre c’est la Trevi T-FIT 260 HB.

Alors, oui bien sûr, l’automne n’est pas forcément la période la plus propice pour aller faire du sport en extérieur. Cependant, avec le confinement et une météo relativement douce, nous avons encore de belles journées pour aller courir.

Trevi T-FIT 260 HB, une montre connectée simple et efficace ?

C’est en tout cas sur cet aspect qu’a misé la marque italienne. En effet, cette montre se veut avant tout simple sans fioriture. Ainsi, on trouve un écran LCD couleur ultra lumineux de 1,3 pouce. Il sera possible d’y afficher et surveiller toutes les données relatives à l’activité physique.

Comme pour la plupart de ces produits, la montre est interconnectée à votre smartphone. Dès lors, elle sera donc en mesure de vous fournir des notifications d’appels entrants et des messages des médias sociaux.

La montre connectée T-FIT 260 HB est équipée d’un GPS. Dès lors, il sera possible d’avoir un aperçu et de suivre l’itinéraire emprunté pendant vos séances de sport via l’application sur smartphone. Une application à laquelle il se connecte via une connexion Bluetooth pour vous permettre de gérer les données.

Le bracelet cardio est équipé d’un capteur PPG (photopléitismographique), utile pour vous fournir des données sur le rythme cardiaque. Mais aussi, mesurer le niveau de saturation périphérique en oxygène dans le sang. Enfin, la fonction de rappel du smartphone vous permet de retrouver votre smartphone s’il est perdu à courte distance en émettant un signal acoustique.

Pour ce qui est de la montre et de son application, elles sont compatibles avec iOS 9, Android OS 5.0.

Par ailleurs, usage en extérieur oblige, la montre connectée T-FIT 260 HB de Trevi reçoit également la certification de protection IP68. Enfin, afin de satisfaire tous les gouts et styles, la montre est disponible en argent avec un bracelet argenté ou en noir.