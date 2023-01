TicWatch Pro 5 de Mobvoi, de nouvelles fuites dévoilent la future montre de la marque.

La TicWatch Pro 5 est la prochaine montre connectée que devrait dévoiler la marque Mobvoi dans un futur proche. Cette nouvelle venue devrait remplacer le modèle actuel la TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Outre un premier rendu, on en apprend un peu plus sur la nouvelle montre connectée de la marque.

Mobvoi ? En voilà un drôle de nom pour une marque. Si vous ne connaissez pas cette marque, sachez qu’elle le fruit d’une coopération entre plusieurs personnes ayant travaillé chez Google, Microsoft et Nokia. La société a vu le jour il y a une dizaine d’années et est basée en Chine à Pékin. La marque mise sur les produits de sport comme les montres connectées, mais aussi des tapis de courses connectés Bluetooth comme les Mobvoi Home Treadmill, Mobvoi Home Treadmill Pro et Mobvoi Home Treadmill.

A relire : Fossil Gen 6 Hybride, la nouvelle montre connectée de la marque. Fossil acteur majeur dans le secteur de l’horlogerie annonce l’arrivée de sa Fossil Gen 6 Hybride, une montre connectée qui reprend les codes d’une vraie montre classique tout en lui ajoutant les…

TicWatch Pro 5, une montre connectée pour les sportifs donc ?

À l’image de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS, la TicWatch Pro 5 sera destinée avant tout aux plus sportifs d’entre vous. Selon les informations reçues par certaines sources sur la toile, cette nouvelle venue serait alimentée par la puce Snapdragon W5 de Qualcomm.

On peut donc espérer que cette nouvelle montre connectée proposée par la marque Mobvoi répondra aux exigences des sportifs qui l’utiliseront. Reste à savoir cependant si cette fameuse puce Snapdragon W5 de Qualcomm sera intégrée dans la montre et si oui dans quelle version ! On pourrait en effet s’attendre à plusieurs versions de la montre qui selon le modèle exploitera ou non cette puce de chez Qualcomm.

Si le design de la montre en dit long sur cette nouvelle venue, peu d’informations techniques n’ont encore fuité. On peut cependant supposer qu’elle reprendra certaines données relativement proches de la version actuelle. On devrait donc très certainement retrouver un écran AMOLED tactile héritant d’un verre de type Corning® Gorilla® Glass avec une taille de 1,4 pouce.

Parmi les autres capteurs, on peut s’attendre à retrouver des fonctions comme la détection des battements cardiaques irréguliers et sa fréquence cardiaque, un suivi du sommeil…

La montre reprendra certainement également pas moins d’une centaine de modes d’entraînement selon le sport que vous pratiquez. Enfin, dernier détail intéressant, le tout devrait tourner sous Wear OS 3.