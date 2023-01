FRITZ!Repeater 1200 AX, le nouveau répéteur Wi-Fi compact d’AVM.

Avec son FRITZ!Repeater 1200 AX, le fabricant allemand AVM nous propose une solution Wi-Fi compacte dans un boitier de 8 cm sur 8 cm et qui propose du Wi-Fi 802.11 ax/ac/n/g/a.

Le constructeur allemand AVM, grand spécialiste dans les produits réseau grand public et dont la FRITZ!Box a participé à son succès ne cesse de faire évoluer ses produits et de proposer des produits réseaux grand public pour tous les usages. C’est une fois de plus le cas avec ce nouveau boitier Wi-Fi qui a pour objectif d’étendre le réseau Wi-Fi de votre box.

A relire : Test: FRITZRepeater 6000 tri-bandes WIFI6. Le FRITZRepeater 6000 tri-bandes WIFI6 avec ses trois unités radio qui, ensembles, peuvent atteindre un débit de données allant jusqu’à 6000 MBits, est capable d’établir une connexion stable et mettre à disposition…

FRITZ!Repeater 1200 AX, un répéteur Wi-Fi discret !

Avec ce nouveau FRITZ!Repeater 1200 AX, AVM propose au grand public et au consommateur lambda une nouvelle solution simple et efficace à mettre en place pour étendre le signal Wi-Fi de votre Box. En effet, le FRITZ!Repeater 1200 AX n’est autre qu’un répéteur qu’il suffira de venir brancher sur une prise de courant mural pour que celui-ci fasse le job.

Un carré de 8 cm sur 8 cm tout plats sans antenne, mais qui intègre les normes 802.11 ax/ac/n/g/a et opère sur les deux bandes de fréquence de 2.4Ghz et 5Ghz pour délivrer un débit final de 3000Mbit/s (2400 Mbit/s (5 GHz, 2 x 2, 160 MHz) + 600 Mbit/s (2,4 GHz, 2 x 2, 40 MHz). Et donc vous l’avez compris, le FRITZ!Repeater 1200 AX supporte le Wi-Fi 6.

Il est également muni d’un port Ethernet Gigabit LAN qui permettra éventuellement de venir, soit brancher un ordinateur ou une imprimante, soit de venir brancher un switch réseau pour repartir avec un réseau câblé. Coté sécurité Wi-Fi, on retrouve une compatibilité WPA2/ WPA3, de même qu’une solution WPS pour une connexion sécurisée sur le réseau en toute simplicité.

Compatible Mesh pour un réseau uniforme.

Autre détail intéressant de ce répéteur Wi-Fi d’AVM, l’intégration de la technologie MESH. Il sera dès possible d’associer le répéteur à un autre réseau Wi-fi Mesh déjà existant pour qu’il ne forme qu’un seul et même réseau Wi-Fi pour les utilisateurs.

Prix et Disponibilité.

Le répéteur d’AVM FRITZ!Repeater 1200 AX est d’ores et déjà disponible à la vente notamment chez notre partenaire Amazon.