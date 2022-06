Fossil Gen 6 Hybride, la nouvelle montre connectée de la marque.

Fossil acteur majeur dans le secteur de l’horlogerie annonce l’arrivée de sa Fossil Gen 6 Hybride, une montre connectée qui reprend les codes d’une vraie montre classique tout en lui ajoutant les fonctionnalités d’une montre connectée.

Fossil group est une société qui depuis des décennies propose des montres dans le monde de la bijouterie. La marque est connue dans le segment et par les puristes. Il y a quelques années avec l’arrivée des montres connectées, la marque s’est dirigée vers ce nouveau segment en proposant cependant non pas des montres connectées standard, mais hybride.

Fossil Gen 6 Hybride, une nouvelle gamme de montres connectées qui s’offre Alexa.

Avec cette nouvelle génération de montre connectée hybride, Fossil poursuit l’aventure des montres classique équipée de technologie et qui offre certaines fonctionnalités connectées tout en conservant un point fort de ce type de montre, l’autonomie.

Ainsi, cette nouvelle génération, la Fossil Gen 6 Hybride est dotée de nouveau capteur du taux de saturation en oxygène, du Bluetooth 5.0 LE et un écran central intégré au cadran. L’écran permettra d’afficher des notifications comme lorsque vous recevez un appel, ou lorsque vous faites du sport et activer les fonctions sportives.

À ce propos, Fossil annonce l’intégration de nouveaux capteurs de santé. Ainsi, cette nouvelle gamme est dotée de nouveau capteur du taux de saturation en oxygène​ et de fréquence cardiaque amélioré.

Autre détail intéressant, la montre est compatible avec Alexa. De la sorte, il vous sera possible de commander votre domotique directement depuis votre montre. En outre, la montre est équipée d’un processeur Intel® Atom™ et d’une capacité mémoire de 16MB. Selon la marque, cette nouvelle gamme Fossil Gen 6 Hybride offre une autonomie allant jusqu’à deux semaines.

Pour ce qui est du corps de la montre, Fossil reste sur ses classiques et propose dans cette nouvelle gamme une version orientée homme avec un cadran de 45mm et une version orientée femme un peu plus petite avec un cadran de 41mm. Comme pour toute la gamme et pour les versions précédentes, le bracelet est équipé d’un mécanisme qi permet de le détacher facilement et de le remplacer. À cet effet, Fossil propose d’ailleurs différents bracelets en acier maillé, en silicone ou en tissus.

Prix et Disponibilité.

La gamme Fossil Gen 6 Hybride est disponible mondialement depuis le 27 juin. Les modèles sont proposés à 229 € modèles à bracelet en cuir ou en silicone et à 259 € pour les modèles à bracelet maillé.