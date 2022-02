Test : Garmin Fénix 6 Pro Solar .

Garmin nous propose de tester un de ses produits phares haut de gamme la Garmin Fénix 6 Pro Solar. Une montre conçue pour les sportifs voulant évolué et se dépasser. Nous allons voir ensemble ce que celle-ci nous propose.



Préambule.

Garmin, grand spécialiste dans le monde du sport connecté et des montres connectées , ne cesse de monter en gamme et de devenir un poids lourd de l’industrie des « wearable » dédiés à la santé et du sport. De fait, tous les professionnels confirmés ou geeks passionnés vous diront qu’avoir une montre connectée Garmin, c’est être sûr de ne pas avoir fait un mauvais choix. Garmin sort sa Fénix 6 Pro Solar avec recharge via le cadran par énergie solaire. Arrivera t-il une fois de plus à nous épater?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Ecran: Matériau du verre: power glass™ Matériau de la lunette: acier inoxydable Matériau du boîtier: polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en métal Ecran couleur Format d’affichage (largeur par hauteur): 1.3 po, 33.02 mm de diamètre Définition d’écran (largeur par hauteur): 260 × 260 pixels Type d’affichage: antireflet, mip transflectif

Bracelets de montre: quickfit™ bracelet 22 mm

Taille du boîtier: 47 x 47 x 15.1 mm

Poids: 85 g (boîtier uniquement : 62 g)

Matériau du bracelet: silicone

Autonomie: Montre connectée : jusqu’à 14 jours/16 jours avec captation solaire* Mode économie d’énergie : jusqu’à 48 jours/80 jours avec captation solaire* GPS : jusqu’à 36 heures/40 heures avec captation solaire** GPS et musique : jusqu’à 10 heures Mode GPS batterie maximum : jusqu’à 72 heures/93 heures avec captation solaire** Activité GPS expédition : jusqu’à 28 jours/36 jours avec captation solaire* * Captation solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour en extérieur, en plein soleil (50 000 lux)

** Recharge solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l’extérieur, en plein soleil (50 000 lux)

Résistance à l’eau: 10 ATM

Mémoire: 32 Go

capteurs: GPS Glonass Galileo Moniteur de fréquence cardiaque au poignet: garmin elevate™ Altimètre barométrique Compas Gyroscope Accéléromètre Thermomètre Oxymètre de pouls pour l’acclimatation

Connectivité: Bluetooth ® Smart, ANT+ ®



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Fēnix 6 – Pro Solar Edition

Câble de chargement/données

Documentation