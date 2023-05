Garmin Approach S70, la montre connectée pour golfeur.

Garmin® annonce le lancement de la série Approach® S70, des montres connectées conçues pour la pratique du golf. Avec cette nouvelle gamme, le constructeur renforce encore un peu plus sa présence dans les montres connectées pour sportifs.

Garmin propose donc une nouvelle solution pour tous les golfeurs qui souhaitent un maximum d’information concernant les performances de leur jeu. Pour ce faire cette montre propose une sorte de caddie virtuel amélioré qui fournira une multitude de fonctionnalités.

Garmin Approach S70, le coach connecté parfait pour les golfeurs ?

Grâce aux nombreux capteurs que propose cette montre, il sera possible pour le golfeur d’obtenir des informations comme l’historique des données de swing, l’altitude, la vitesse et la direction du vent, etc. En outre, le caddie virtuel amélioré affiche la zone de dispersion des coups et suggère différentes stratégies.

La série Garmin Approach S70 se décline en 2 nouveaux modèles de montres connectées disponibles en deux tailles et qui sont équipés d’un écran AMOLED. Elles sont dotées de fonctions d’entrainements, d’outils dédiés aux parcours de golf et de données détaillées sur plus de 43 000 parcours de golf à travers le monde.

A relire : Garmin Instinct 2X Solar, de nouvelles montres pour les ultras sportifs. Garmin® annonce aujourd’hui les nouvelles Garmin Instinct 2X Solar, derniers modèles de la célèbre gamme de montres robustes et connectées Instinct 2. Des montres qui proposent une lampe torche.

GPS, capteurs, Bluetooth, tout ce qu’il faut.

Alors, comme pour la plupart des montres connectées proposées par Garmin, cette nouvelle gamme récupère le savoir –faire de la marque et intègre un GPS, une batterie qui confère une autonomie allant jusqu’à 16 jours en mode montre connectée et jusqu’à 20 heures en mode GPS. Elle est également munie du système de géolocalisation Multi-GNSS et Multi-bandes (uniquement

47mm) pour une meilleure précision de la position sur le parcours.

La montre Garmin Approach S70 propose aussi des profils pour renforcer la condition physique du golfeur et reprend des fonctions classiques comme le fait de recevoir des alertes, SMS, e-mails. Elle est également compatible avec la fonction de paiement sans contact Garmin Pay.

Prix et Disponibilité.

Disponible dès maintenant, la série Garmin Approach S70 est au prix de vente conseillé de 699,99€.