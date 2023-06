La Ceinture Corebelt 5.0 : Votre Partenaire Intelligent pour des Abdos et des Lombaires Renforcés.

Avec sa nouvelle ceinture Corebelt 5.0, la marque Compex spécialiste dans les solutions pour le sport propose une ceinture connecté pas comme les autres pour vous sculpter des abdos.

La remise en forme et le renforcement musculaire sont des objectifs essentiels pour de nombreuses personnes, mais trouver les bons équipements peut être un défi. Heureusement, la ceinture Corebelt 5.0 est là pour répondre à vos besoins. Dotée de fonctionnalités avancées telles que la technologie Bluetooth et le suivi d’activité via smartphone, cette ceinture est le compagnon idéal pour renforcer vos abdominaux et vos lombaires.

Une ceinture musculaire qui intègre du Bluetooth ?

La ceinture Corebelt 5.0 est un dispositif de pointe développé par Compex, une entreprise renommée dans le domaine de l’électrostimulation musculaire. Elle combine les bienfaits de l’électrostimulation avec les dernières avancées technologiques pour vous offrir une expérience de remise en forme unique.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Corebelt 5.0 est sa connectivité Bluetooth intégrée. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement synchroniser la ceinture avec votre smartphone ou votre tablette. Cela vous permet de contrôler et de personnaliser vos séances d’entraînement à partir de l’application dédiée, où vous pouvez ajuster l’intensité de l’électrostimulation en fonction de vos préférences et de vos objectifs. Plus besoin de manipuler manuellement la ceinture, vous pouvez tout contrôler depuis votre appareil, en toute simplicité.

Un suivi de votre activité et des exercices sur commande.

La ceinture Corebelt 5.0 cible spécifiquement les muscles abdominaux et lombaires, ce qui en fait un outil idéal pour renforcer votre tronc. Elle utilise des électrodes placées stratégiquement le long de la ceinture pour stimuler les muscles ciblés. L’électrostimulation musculaire permet une contraction musculaire plus intense et plus efficace qu’avec des exercices traditionnels, ce qui accélère les résultats et renforce rapidement vos abdominaux et vos lombaires.

En plus de son effet sur les muscles, la Corebelt 5.0 offre également un suivi d’activité via smartphone. En utilisant la connexion Bluetooth, elle peut enregistrer et analyser vos données d’entraînement, y compris la durée, l’intensité et les calories brûlées. Ces informations sont ensuite disponibles sur votre smartphone via l’application, vous permettant de suivre votre progression et de fixer des objectifs réalistes. Vous pouvez consulter vos statistiques et votre historique d’entraînement pour mesurer vos performances et rester motivé tout au long de votre parcours de remise en forme.

La Corebelt 5.0 est conçue avec votre confort à l’esprit. Elle est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, offrant un ajustement précis et confortable. La ceinture est légère, flexible et s’adapte à votre morphologie, vous permettant ainsi de l’utiliser pendant vos activités quotidiennes sans aucune gêne. Que vous soyez au travail, en déplacement ou chez vous, vous pouvez porter la ceinture Corebelt 5.0 en toute discrétion et profiter de ses bienfaits tout au long de la journée. Ainsi, la ceinture propose 9 objectifs à atteindre.

Prix et Disponibilité.

La ceinture Corebelt 5.0 est désormais disponible dans les tailles S/M/L/XL au prix de 219.99€.