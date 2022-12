Alexa Pro, la nouvelle télécommande d’Amazon.

Avec cette nouvelle Alexa Pro, Amazon propose une nouvelle génération de télécommande pour son FireTV. Une télécommande qu’il ne vous sera plus possible de perdre dans la maison.

Amazon est devenu un des piliers du monde actuel en matière de e-commerce. De fait, la boutique de livre de Jeff Besos a su à un moment se diversifier pour devenir de nos jours, le mastodonte de la vente en ligne qu’il est actuellement. Mais la marque a su se diversifier et propose sa gamme de produits high-tech avec notamment son assistant Alexa et ses enceintes Echo Dot et son FireTV.

Echo Dot, Echo Dot avec horloge, Les nouvelles enceintes connectées débarquent. Amazon vient de lancer ses nouvelles enceintes connectées Echo Dot, Echo Dot avec horloge et Echo Studio. Des nouveaux modèles qui forcément apportent leur lot de nouveautés dont notamment à en dire…

Alexa Pro, la nouvelle télécommande pour votre FireTV.

Cette nouvelle télécommande, Amazon la présente comme :

« une télécommande premium conçue pour aider les clients à passer plus de temps à regarder leurs contenus en streaming et moins de temps à chercher la télécommande. »

De fait, sur cette nouvelle télécommande Alexa Pro, Amazon a intégré un petit haut-parleur qui permet depuis l’application FireTV ou tout simplement en disant « Alexa, trouve ma télécommande » pour que la télécommande émette un son qui vous permettra de la localiser.

Par ailleurs, cette nouvelle télécommande connectée d’Amazon hérite de deux nouveaux boutons personnalisables permettent d’accéder plus rapidement et plus facilement à vos contenus préférés et aux commandes Alexa. Deux boutons qui pourront par exemple interagir avec votre domotique si vous êtes équipé d’objets connectés compatibles Alexa.

Alexa Pro joue la carte de l’écologie.

Amazon joue en effet la carte de l’écologie avec cette nouvelle télécommande en soulignant au passage que la télécommande vocale Alexa Pro a obtenu le label Climate Pledge Friendly en obtenant les certifications Reducing CO2 du Carbon Trust. Pour ce faire, la télécommande et notamment son emballage ont été fabriqués à 96% à partir de matériaux à base de fibre de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage.

Prix et Disponibilité.

La télécommande vocale Alexa Pro est disponible dès aujourd’hui pour seulement 39,99 €