Test : Logitech G935 , le casque pour gamer sans fil

Pour notre test du jour, nous allons découvrir ensemble le tout dernier casque sans fil de chez Logitech. Dernier de la gamme des casques gaming de la marque, le G935 est-il un digne successeur de ses prédécesseurs ? C’est ce que nous allons révéler à travers ce test !



Préambule.

Comme à notre habitude, un petit mot sur la firme du jour. Logitech, firme suisse trentenaire, est active dans de nombreux secteurs tels que les souris, claviers, enceintes, webcam et également des casques audio. La marque au sourire ne cesse d’innover et de perfectionner ses articles afin de répondre aux utilisateurs les plus exigeants. Dans l’univers ultraconcurrentiel du gaming, elle est arrivée à se hisser en tant que leader du marché.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz

Impédance: 39 ohms (passif), 5 kilohms (actif)

Sensibilité: 93 +/-3 dB

Poids (sans câble ni récepteur USB): 379 g

Longueur du câble de charge: 2 m

Portée sans fil Intérieur: 15 mètres Extérieur: 20 mètres Type de connexion: USB Longévité de la batterie (rechargeable) . Éclairage éteint: 12 heures Éclairage par défaut: 8 heures

Microphone (tige) Diagramme directionnel du microphone: Cardioïde (unidirectionnel) Taille: 6 mm Réponse en fréquence: 100 Hz – 10 kHz Fonction sourdine Flip-up



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque Logitech G935

Câble audio

Câble de recharge USB

Notice

Récepteur USB