Les Razer Blade 14, le Razer Blade 15 et le Razer Blade 17 arrivent !

Les gamers vont être ravis avec ces nouveaux Razer Blade 14, le Razer Blade 15 et le Razer Blade 17. Effectivement, la marque dévoile pour le CES 2022, ses tout nouveaux ordinateurs portables orientés gaming.

Lorsque vous êtes gamers, il y a deux points essentiels voir capitaux. Le premier c’est la connexion internet qui doit être la plus stable et la plus rapide possible. La seconde, c’est avoir une « machine qui tue la mort ». Et sur ce point Razer a déjà prouvé à maintes reprises qu’il sait ce qu’il fait. Et le constructeur le prouve une fois de plus avec l’arrivée de nouveaux modèles.

Razer Blade 14, le Razer Blade 15 et le Razer Blade 17 avec des GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series.

Alors, oui, bien sûr ces nouveaux ordinateurs portables pour gamer auront de quoi séduire. Tout d’abord Razer annonce que ces nouveaux venus accueilleront des GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series récemment annoncés, jusqu’à une RTX 3080 Ti.

Mais entrons un peu plus dans le détail des possibles et des disponibilités que nous annonce Razer pour ces Razer Blade 14.

Razer Blade 14. Ce modèle sera proposé en trois versions.

Effectivement, les Razer Blade 14 proposés sont équipés d’un processeur AMD Ryzen™ 9 6900HX 8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9GHz max boost). Il sera possible de lui ajouter au choix ; une carte NVIDIA®GeForce RTX™3060Laptop GPU6GB GDDR6 VRAM, une carte NVIDIA®GeForce RTX™3070TiLaptop GPU8GB GDDR6 VRAM ou encore une NVIDIA®GeForce RTX™3080TiLaptop GPU16GBGDDR6 VRAM.

L’écran 14 pouces est lui aussi disponible en deux versions. Une version FHD (1920 x 1080) 16:9 avec un taux de rafraîchissement de 144Hz ou un écran QHD (2560 x 1440) 16:9 avec un taux de rafraîchissement de 165Hz. Le stockage pourra s’appuyer sur du SSD jusqu’à 2 To et 16 Go de mémoire vive DDR5-4800MHz.

Niveau connectique et connectivité, on a quoi pur le Razer Blade 14 ?

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports,

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with Power Delivery

Display Port 1.4.Charging supported with 20V

USB-C chargers with PD 3.0

One Power Port(320W)

One HDMI 2.1

One Microphone Combo Jack

One Kensington Lock Port

Détail intéressant, le Wi-Fi embarqué n’est autre que du Wi-Fi 6E, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Le Bluetooth quant à lui est du Bluetooth 5.2. Enfin on notera la présence d’une caméra Full HD webcam 1080p. Caméra compatible avec Windows Hello IR HD.