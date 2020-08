Nouveau Dell Latitude Chromebook Enterprise.

Dell annonce la sortie d’un tout nouveau Chromebook. De fait, la marque qui continue a proposé des ordinateurs portables issus du concept Google annonce la sortie d’un nouveau Chromebook avec son nouveau Latitude 7410 Chromebook Enterprise.

Les Chromebook sont une « race » à part dans le monde des ordinateurs portables. En effet, Google il y a déjà plusieurs années maintenant, a eu l’idée de proposer une nouvelle solution en matière d’ordinateur portable. L’idée des Chromebook était simple. Pourquoi avoir une grosse machine, puissante si vous faite tout tourner dans le Cloud.

Ainsi est né le Chromebook. Cependant, les utilisateurs n’ont pas vraiment été séduits. Cependant, cela n’empêche pas certains constructeurs de continuer à proposer ce type de PC portable.

Ce nouveau venu s’offre une petite cure de jouvence avec un écran 14 pouces. L’ordinateur se veut à usage professionnel et propose une solution 2-en-1.

« Ce n’est pas seulement un Chromebook. Notre plus récent Latitude Chromebook Enterprise a été conçu pour les travailleurs et les managers IT qui utilisent le système d’exploitation Chrome OS. Les premiers seront séduits par son design épuré et ses fonctions de collaboration qui les entraînent vers une nouvelle dynamique de travail ; les seconds profitent des possibilités de gestion et de sécurisation nécessaires pour l’emploi des appareils dans un environnement professionnel »