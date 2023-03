Les imprimantes HP n’acceptent plus les cartouches génériques ?

Il semblerait que les imprimantes HP fassent parler d’elles en ce moment sur la toile. En effet, de nombreux utilisateurs sur la toile et les réseaux sociaux font état du fait que depuis une récente mise à jour de leur imprimante, celle-ci n’accepte plus les cartouches génériques.

HP est un des poids de l’industrie informatique et notamment dans les périphériques comme les imprimantes grand public et professionnelles. La marque qui a vu avec le Covid, les ventes de ses imprimantes exploser (comme ses concurrents d’ailleurs), semble avoir trouver un nouveau filons pour gagner de l’argent et cette fois c’est sur les consommables.

Les imprimantes HP bridées contre la concurrence ?

Le phénomène n’est pas tout à fait nouveau. De fait, quand on voit parfois le prix des imprimantes grand public on peut se demander si les constructeurs gagnent encore de l’argent. Mais dans le monde de l’impression numérique ce n’est pas tant l’imprimante qui rapporte de l’argent mais bien les consommables.

En effet, parfois il conviendrait mieux d’acheter une imprimante et ensuite quand les cartouches sont vide de la revendre la moitié de son prix et d’en racheter une. Cela vous couterait moins cher que d’acheter les cartouches.

De nombreux reportages ont d’ailleurs déjà démontré que les imprimantes ne sont pas toujours honnêtes pour ce qui est de la quantité restante dans la cartouche qui bien souvent est dotée d’une puce qui « informe » l’imprimante qu’il est temps de remplacer les cartouches.

Cette fois, l’affaire va plus loin !

De fait, un grand nombre d’utilisateurs sur la toile crie leur mécontentement que ce soit sur Reddit, Twitter ou de la communauté HP. En cause ? Une mise à jour du système de leur imprimante qui pour certains modèles empêcherait l’utilisateur d’installer une cartouche générique et devrait obligatoirement passer des cartouches HP.

Cela serait dû à une récente mise à jour du logiciel de l’imprimante. Et plusieurs modèles d’imprimantes HP seraient affectés par cette limitation. Une limitation qui a eu pour réponse de la part de HP à nos confrères de The Verge que ce serait pour des raisons de « sécurité ».

Concrètement donc si l’imprimante ne détecte pas une cartouche ayant une puce HP, celle-ci se met en défaut et invite l’utilisateur à acheter une cartouche de la marque pour « le bien être » de son imprimante. Il faut dire que le prix de la cartouche qui n’est pas bon marché l’est encore moins quand on calcule le prix par rapport à la quantité d’encre qu’elle contient.

Bref, un Bad BUZZ pour le vendeur d’imprimante dans une période ou la crise est bien présente et durant laquelle de nombreux citoyens et consommateurs en ont marre d’être pris pour les cochons payeurs.