HP dévoile son nouvel HP Pavilion x360 14 pouces.

Avec ce nouvel HP Pavilion x360 14 pouces, la marque remet au gout du jour une gamme qui a déjà su séduire son public avec un ultraportable qui propose une solution 2-en-1.

HP, acteur majeur dans le monde de l’informatique propose depuis de nombreuses années des ordinateurs de bureaux et des aussi des ordinateurs portables pour le grand public et aussi pour les entreprises. Et avec l’arrivée de nouveaux processeurs, technologies…HP fait évoluer ses produits phares dans le domaine et nous dévoile ses nouveautés.

HP Pavilion x360 14 pouces, un ordinateur multifonctions.

Autant dire que la marque joue en quelque sorte sur du velours avec cette mise à jour pour ce modèle. En effet, la marque a su séduire et attirer les utilisateurs avec sa gamme HP Pavilion x360 qui offre la capacité d’avoir un écran qui peut être pivoté à 360° pour passer en mode ordinateur portable en mode tablette.

Pour le coup donc, on retrouve un ordinateur portable 2-en-1 équipé d’un écran 14 pouces FHD offrant une résolution 1920 x 1080 pixels, multitouch-enabled, IPS, edge-to-edge glass qui couvre pas moins de 87.36% du corps du PC. La coque quant à elle se compose de zone de plastique recyclé, mais aussi de zones en métal recyclé. Pour ce qui est du processeur, HP propose diverses configurations qui pourront accueillir au choix un processeur Intel® Core™ i7-1255U, un Intel® Core™ i5-1235U ou un Intel® Core™ i3-1215U.

Pour ce qui est de la partie vidéo, HP a opté pour au choix les puces Intel® Iris® Xe Graphics ou Intel® UHD Graphics. La mémoire va de 8 Go à 16 Go de DDR4-3200 Mhz. Pour le stockage on est sur du SSD allant de 256 Go à 1 To.

Connectivité et connexion.

Pour ce qui est des ports disponibles, on trouve 1 port HDMI 2.11, un port microSD, un port nano-SIM1 SuperSpeed, un port USB Type-C® 10Gbps signaling , 2 ports SuperSpeed USB Type-A 5Gbps et un port casque/microphone jack 3.5mm.

Pour ce qui est de la connectivité, les utilisateurs pourront exploiter les capacités du Wi-Fi 6E avec au choix là aussi une puce combo Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et Bluetooth® 5.2 ou une puce combo Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® et Bluetooth® 5.0. Pour la partie audio, HP a misé sur du son de qualité avec des haut-parleurs B&O. Pour permettre de faire des conférences vidéos, HP a équipé son HP Pavilion x360 14 pouces d’une caméra HP True Vision de 5MP.

Prix et Disponibilité.

Le HP Pavilion x360 14 sera disponible cet été. L’ordinateur sera proposé au prix de 899€ pour ce qui est de la configuration de base.