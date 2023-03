Smart Safe Yale, le coffre-fort connecté de Yale s’ouvre depuis votre smartphone !

Avec le Smart Safe Yale, la marque spécialiste de la serrure et de la sécurité présente un objet connecté d’un nouveau genre : un coffre-fort domestique.

Le moins que l’on puisse dire c’est que la marque est pour le moins très productive en ce moment en matière de solutions connectées. De fait, nous avions pris rendez-vous en septembre dernier avec la marque lors de l’IFA ou elle nous dévoilait sa gamme de produits connectés dédiés à la sécurité. Il y a quelques jours, elle nous présentait sa serrure connectée pour armoire.

Cette fois, la marque nous propose un objet connecté plus costaud et c’est le moins que l’on puisse dire.

Smart Safe Yale, un coffre-fort connecté ?

Alors, oui, cette fois la marque Yale revisite un grand classique en matière d’objet et le passe à la sauce connectée. Et cet objet c’est le coffre-fort. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a plus de personnes qu’on ne le pense qui on chez eux un coffre-fort. Celui-ci sert bien souvent à mettre un peu de liquidité, des bijoux ou des documents de valeurs.

Avec son Smart Safe Yale, la marque propose une nouvelle vision du coffre-fort domestique en lui ajoutant un coté connecté. Le coffre-fort se présente comme un coffre-fort classique d’une taille de 350mm x 250mm de haut et propose un volume de 20 litres. Pour un poids total de 12Kg. Il est doté d’un Mécanisme de verrouillage avec deux verrous anti-mouvement (20mm). Il est muni sur la face avant d’un clavier à code. En outre, il est doté d’une porte découpée au laser pour une protection contre les cambriolages.

Du Bluetooth et de Wi-Fi !

Alors, comme pour les autres produits de la marque, ce Smart Safe Yale est doté de Bluetooth. C’est cette connexion Bluetooth associée à un smartphone et à l’application Yale Access qu’il sera possible d’ouvrir le coffre-fort à distance. On notera au passage que comme pour le reste de la gamme, le Smart Safe Yale peut- être accessible à distance avec le pont réseau Wi-Fi / Bluetooth proposé par la marque.

L’avantage de l’usage de l’application et du coté connecté est qu’il sera possible depuis l’application d’avoir un historique complet de l’accès au coffre-fort. Bien sûr, il est compatible avec Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit.