Test : Thomson Smart TV

Hey, les amateurs de tech et de voyages, accrochez vous ! Aujourd’hui, on part à la découverte du dernier bijou de chez Thomson Smart TV : un téléviseur 24 pouces ultra-compact, parfait pour les baroudeurs grâce à son alimentation 12V. Préparez vous à vivre vos séries et matchs préférés en mode nomade !



Préambule.

Lorsqu’on évoque le nom de Thomson, c’est toute une épopée dans le monde de l’électronique et de la technologie qui se dévoile. Fondée en France, cette entreprise a marqué de son empreinte le secteur technologique, se distinguant par son innovation constante et sa capacité à évoluer avec son temps elle s’est fait discrète ces dernières années mais ce n’est pas pour cela que elle reste sur l’arrière plan des innovations.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques de la Thomson Smart TV:

Taille: 24 pouces

Dimension: 535 x 75x 322

Poids: 3.5 Kg

Résolution: 1366 x 768 (HD)

Type d’écran: Direct LED

Fréquence de l’écran: 60Hz

Processeur: ARM CA55 Quad core TEE 1.45GHz

HDR: Non

Son: Stéréo Puissance: 6W Dolby Digital 2.0

OS: Android TV™ 11 avec Play store

Connectivité: Bluetooth: Oui HDMI: Oui, 3 port 1.4 compatible ARC et CEC USB: oui, 2 ports USB 2.0 Optique: S/PDIF Ethernet: oui CI+ DVB-T/T2/C/S/S2 Sat: DiSEqC 1.1

Compatible VESA: oui, 100×100

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Thomson Smart TV 24″

Télécommande retro éclairée

Cable alimentation 220V

Cable alimentation 12v

Installation / Configuration.

l’installation de la Thomson Smart TV peut se faire soit en 220V ou bien en 12V dans votre fourgon aménagé, grosse tendance de 2023 et sans doute de 2024, ici nous avons choisi l’option 220V.

La configuration des téléviseurs tournants sur Android TV ne diffère pas vraiment des smartphones que nous testons régulièrement, lancement par le login et mot de passe Google et puis petite mis à jour et on est parti. Nous retrouvons directement nos favoris YouTube, il ne reste plus qu’a installer nos applications favorites de streaming de type Netflix, Disney+ et Amazon Prime pour ne pas les nommer.