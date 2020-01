Devolo Access Point One, une nouvelle solution Wi-Fi chez devolo.

La marque, grand spécialiste dans le domaine du CPL grand public revient cette fois avec un nouveau produit qui a pour objectif d’étendre votre signal Wi-Fi. C’est en tout cas l’objectif des Devolo Access Point One.

Devolo, voilà une marque qui vous est familière surtout si vous lisez nos news, nos tests et que vous vous intéressez aux solutions réseau grand public.

De fait, le constructeur allemand est devenu le leader incontournable en matière de solution réseau grand public avec ses boitiers CPL. La marque excelle en effet dans ce segment. Par ailleurs, la marque combine aussi CPL et Wi-Fi pour proposer une solution tout en main pour les smartphones, notebook… C’est donc sans grande surprise que l’on découvre son nouveau point d’accès Wi-Fi.

Devolo Access Point One, un air de déjà vu non ?

En effet, à la vue de l’appareil, notre cerveau s’est vite souvenu d’un produit que la marque avait lancé il y a un peu plus de deux ans. Ce produit avait pour nom Devolo Gigagate et se vendait par deux ! Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester ces Devolo Gigagate.

Un produit au résultat mitigé. En effet, si le produit fonctionnait plutôt bien, il ne permettait pas d’utiliser les dernières normes Wi-Fi de l’époque.

Cette fois, la marque semble avoir adopté une tout autre stratégie. En effet, fini les solutions de type Mesh avec deux boitiers un base et un secondaire. Le Devolo Access Point One est un vrai point d’accès unique. L’appareil viendra se connecter directement sur votre box depuis un câble réseau. Il est équipé de Wi-Fi double bande (2.4GHz & 5GHz) et est compatible avec les normes 802.11b/g/n et aussi le 802.11ac.

La bande passante annoncée est jusqu’à 1 733 Mbps (4×4 MIMO) en 802.11ac et jusqu’à 300 Mbps en 802.11n (2×2 MIMO). Dépourvu d’antennes externes, le boitier est équipé en revanche de six antennes internes.