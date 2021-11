Alienware Aurora, le nouveau fleuron des PC gamer d’Alienware.

Avec son tout nouveau modèle Alienware Aurora, la marque gamer de DELL fête son 25e anniversaire en proposant un PC fixe pour gamer qui en séduira plus d’un.

Alienware, tout bon gamer qui se respecte doit forcément connaitre ce nom. Si ce n’est pas le cas, alors il ne mérite pas de jouer sur PC ! Bon c’est vrai, on exagère un peu. Mais tout de même, ce nom résonne depuis des décennies dans les oreilles de la plupart des gamers sur PC.

Et pour cause, la marque (qui est détenue par DELL) a toujours proposé ce qui se faisait de plus costaud comme PC fixe. Une marque qui a fait de l’univers du gaming son terrain de jeu.

Alienware Aurora, Un PC gamer ultra performant.

C’est en tout cas comme ça que la marque définit ce nouveau PC fixe dédié à tous les gamers ou en tout cas, à tous ceux qui ont besoin de puissance sur un PC. L’Alienware Aurora n’est pas en soi un nouveau modèle, mais le PC fixe a eu droit plusieurs fois à une renaissance.

C’est le cas pour cette nouvelle version qui hérite désormais un boîtier open-air qui augmente le volume intérieur de 50 %. Un nouveau modèle qui voit aussi son design modifié.

Outre cette « prise d’air qui permettra de refroidir l’Alienware Aurora, l’ordinateur prend désormais en charge jusqu’à quatre ventilateurs de 120 mm et un refroidissement liquide.

De plus, la marque dit avoir travaillé sur le bruit des ventilateurs :

Le PC gamer Alienware Aurora est jusqu’à 16 % plus silencieux en veille, 9 % pendant les tâches intensives du processeur et 15 % en overclocking.

Configuration à la carte selon les exigences du gamer.

Effectivement, le détail le plus intéressant sur cet Alienware Aurora c’est que comme le propose DELL sur toutes ses machines, il est possible de configurer son PC fixe à souhait avec les éléments de son choix. De fait, la seule limite sera le prix que vous êtes prêt à mettre.

Ainsi sachez qu’en matière de connectivité, l’Alienware Aurora pourra embarquer soit une solution Wi-Fi de type Realtek RTL avec du Wi-Fi 5 (alias 802.11ac) et du Bluetooth 5.0 soit une puce Intel AX210 qui propose du Wi-Fi 6 MIMO 2×2 (alias 802.11ax) ainsi que du Bluetooth 5.0. La première solution est incluse dans le modèle standard. Pour le Wi-Fi 6, il vous faudra ajouter un peu plus de 10€.

Prix et Disponibilité.

Le prix de votre Alienware Aurora dépendra comme nous vous l’avons expliqué plus haut, de la configuration que vous voudrez lui mettre mais surtout aussi du prix que vous serez prêt à dépenser.