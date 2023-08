Une Apple Watch Series 9 Rose pourrait bien voir le jour.

Selon certaines rumeurs, Apple pourrait dévoiler prochainement une Apple Watch Series 9 Rose. Peut-être pour séduire la gent féminine qui est allée voir le film Barbie fraichement sorti au cinéma.

On le sait, septembre est un mois prolifique chez Apple. En effet, c’est souvent à cette période que la marque dévoile ses nouveautés. Et si forcément on attend le nouvel iPhone, Apple devrait très certainement présenter d’autres nouveautés au passage. Et parmi ces nouveautés, on pense à sa montre connectée.

Une Apple Watch Series 9 Rose pour septembre.

Ah l’univers des rumeurs, analystes et indiscrétions sur internet sont souvent très présents. Surtout quand il s’agit des grandes marques plébiscitées par les consommateurs. Et sur ce point, Apple fait partie d’une des compagnies ou la moindre info à découvrir est intéressante.

Et cette fois, les rumeurs arrivent concernant les objets connectés d’Apple et plus précisément sur sa montre connectée l’Apple Watch Series 9. Effectivement, selon certains, on pourrait voir Apple débarquer avec une nouvelle montre connectée ; la Apple Watch Series 9. Celle-ci viendrait renouveler la gamme et vous l’aurez compris remplacer la Apple Watch Series 8 proposée actuellement par Apple.

Malheureusement, pour le moment on ne sait pas grand encore sur cette nouvelle édition, si ce n’est qu’elle pourrait être proposée en 4 coloris dont un Rose qui pourrait séduire davantage le sexe féminin.

Selon certaines sources, pour ce qui est du design extérieur, peu pour ne pas dire pas de changement par rapport à la version actuelle. On peut supposer qu’au cœur de la montre, Apple proposera un peu plus de mémoire et un processeur plus performant.

Moins d’emballage.

En outre, selon toujours les rumeurs, l’emballage (la boite si vous préférez) serait plus petit que pour la version 8. Une manière pour Apple de jouer la carte de l’écologie tout en s’assurant sans doute quelques économies sur le cout de la boite.

La « bonne nouvelle » avec cette nouvelle version pourrait être surtout pour ceux qui n’ont pas encore investi dans une montre connectée et qui serait tentée d’acheter une Apple Watch Series. En effet, ils pourraient dès lors sans doute profiter d’une baisse de prix de l’ Apple Watch Series 8 suite à l’arrivée du nouveau modèle.