USB-C, l’Union Européenne (UE) veut en faire le port universel pour les smartphones et autres.

L’USB-C est-il en passe de devenir définitivement le connecteur universel et « obligatoire » pour les smartphones, tablettes et autres produits similaires ? C’est en tout cas ce vers quoi l’Union Européenne (UE) veut aller.

Voilà déjà presque une décennie (2009) que les constructeurs de smartphone s’étaient mis d’accord pour promouvoir le port USB comme la solution pour charger un téléphone mobile. Cette annonce avait été faite lors d’une des éditions du MWC de Barcelone il y a dix ans déjà.

Cette volonté était liée au fait que bon nombre de personnes se devaient de changer leur chargeur quand elle remplaçait leur smartphone. Ce qui généralement laissait trainer des chargeurs dans les tiroirs qui bien souvent partait à la casse faute d’utilité, car le nouveau téléphone n’avait pas le même connecteur.

« Dans l’Union européenne, 420 millions environ de téléphones mobiles et d’autres appareils électroniques portatifs ont été vendus au cours de l’année écoulée. En moyenne, un consommateur possède environ trois chargeurs pour téléphone mobile et en utilise deux régulièrement. 38 % des consommateurs déclarent avoir rencontré au moins une fois le problème de ne pas pouvoir recharger leur mobile parce que les chargeurs disponibles étaient incompatibles . En outre, on estime que les chargeurs mis au rebut ou non utilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Une solution de charge universelle devrait réduire ce chiffre de quelque mille tonnes par an. »

Apple, toujours l’exception.

Déjà à cette époque, Apple n’avait pas validé ce changement et avait lancé son propre format, le port Lightning. Il faut dire que derrière ce refus, Apple s’assurait une fois de plus la garantie de recevoir des revenus d’autres marques qui pour utiliser son connecteur propriétaire se devait de payer une licence à Apple.

Depuis avec l’arrivée du Bluetooth, bon nombre de constructeurs d’enceintes audio, de réveil, de barre de son ou autre ont délaissé le port lightning pour exploiter le Bluetooth et éviter ainsi de payer la licence.

A lire également :iPad Mini : La nouvelle tablette d’Apple s’offre la 5G. Apple a dévoilé son nouvel iPad Mini, une tablette qui propose non seulement un écran de 8.3 pouces, mais qui en matière de connectivité s’offre de la 5G.

Alors, désormais, l’Union Européenne (UE) veut adapter son texte et faire du port USB-C, la seule et unique solution de charge par câble pour toute une gamme de produits tel que les smartphones, les enceintes, les tablettes, les casques audio…

Port USB-C ou charge sans fil !

Ainsi, tous ces appareils devront être équipés d’un port USB-C pour ce qui est de leur solution de charge câblée. En outre, l’Union Européenne veut pousser les marques à vendre séparément le chargeur en question. L’idée dans ce cas est de ne pas créer une surconsommation de chargeurs. En effet, un seul chargeur pourrait très bien au sein d’un foyer suffire pour charger plusieurs appareils.

« Pour les consommateurs, la possibilité de choisir d’acheter un appareil électronique neuf avec ou sans nouveau chargeur ».

L’Union Européenne (UE) travaille aussi sur le fait qu’il faudrait une standardisation de la puissance de charge de ces chargeurs.

À noter que suite aux questions de certains, l’Union Européenne (UE) souligne qu’elle valide également comme solution de charge, a technologie de charge sans fil via induction (QI), il est vrai que celle-ci depuis quelques années commence à séduire de plus en plus et propose des débits de plus en plus performants en terme de charge.

Les constructeurs de smartphone et autres appareils auront donc le choix entre les deux technologies.

Apple grand perdant de l’aventure devrait donc rediriger ses prochains iPhone ou iPad vers un connecteur USB-C ou plus de connecteurs du tout. Par ailleurs, on pourrait aussi voir se développer de plus en plus de smartphones avec une solution de charge sans fil inversée comme c’est le cas pour certains modèles chez Huawei, Oppo ou Samsung.