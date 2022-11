Le prochain iPhone aura un port USB-C !

Contraint à se plier aux lois mises en place par l’Union européenne, Apple a annoncé que pour 2024, son prochain iPhone sera équipé d’un port USB-C.

Apple était dans le collimateur de l’Union européenne depuis quelque temps. Et pour cause, alors que tous les acteurs du marché du smartphone ont basculé depuis quelques années vers un port de recharge commun (le port USB), Apple faisait encore et toujours de la résistance. Alors, quand l’Union européenne a annoncé faire voter une loi qui oblige tous les fabricants de smartphones, tablette… à basculer vers le port USB-C, Apple faisait encore de la résistance.

A relire : IPhone, les smartphones seront fabriqués en Inde et au Vietnam. Apple annonce sa volonté de développer davantage ses chaines de production pour son iPhone dans d’autres pays que la Chine afin d’éviter tout risque de pénurie. Le constructeur américain semble s’orienter vers…

Un iPhone avec USB-C pour 2024.

Apple a donc finalement cédé face à la réglementation de l’UE sur ce qui est du port de charge pour son iPhone. Car bien évidemment, Apple ne peut pas aller à l’encontre des lois mises en place dans l’UE. Et faute de se plier aux exigences de l’UE, le constructeur américain n’aurait plus eu la possibilité de vendre ses smartphones sur le territoire européen.

Il faut dire que pour Apple , outre l’aspect technologie que propose le port Lightning, c’est surtout son modèle économique qui en prend un coup. En effet, avec son port Lightning qui au final était propriétaire à Apple, cela obligeait les consommateurs et possesseurs de produits Apple (dont notamment d’iPhone), de devoir acquérir un chargeur spécifique ou un câble spécifique. Équipement qui pour les constructeurs nécessitait d’acquérir une licence pour intégrer le. Port un peu en quelque sorte comme des droits d’auteurs.

Une technique bien rodée depuis des années avec laquelle Apple aimait bien jouer pour aller chercher du chiffre d’affaires sans trop se fatiguer.

Un port USB-C déjà présent chez Apple.

Apple a décidé d’amorcer ce changement progressivement. Ainsi, il faut dire qu’Apple a déjà consenti à faire des efforts. Ainsi, son dernier iPad doté d’un écran Liquid Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 10,9 pouces (diagonale) avec technologie IPS est d’ores et déjà équipé d’un port USB-C pour le recharger. Dans le cas de l’iPad, il est même fourni avec un câble d’un mètre.

En outre, les nouveaux iPhone sont désormais vendus sans chargeur. Et ce selon Apple afin déduire l’impact carbone sur la planète en ne fournissant pas un chargeur qui ne serait pas nécessaire. Une stratégie pour laquelle certains voit là une nouvelle manière pour Apple de faire du bénéfice supplémentaire sur ses clients qui sont désormais obligés d’acheter un chargeur en plus du téléphone.

Prix et Disponibilité.

On vous donne donc RDV en 2024 avec le premier iPhone avec port USB-C.