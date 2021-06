Balance connectée BC 401 de Tanita, elle se plie dans vos bagages.

Avec la Balance connectée BC 401, la marque Tanita propose un concept pour le moins surprenant. De fait, la marque a pensé à ceux qui veulent surveiller leur poids même quand ils partent en vacances.

Tanita est une société qui a su profité de l’arrivée du Bluetooth dans la santé pour très vite proposer des produits connectés de type e-health. Et ce, en proposant une gamme complète d’analyseurs corporels dotés de Bluetooth et associés à une application pour smartphone.

L’application permet quant à elle un suivi précis et régulier et propose des actions à prendre selon votre objectif de poids ou de masse corporel.

BC 401 de Tanita, une mini balance connectée à emporter.

Effectivement, la particularité de cette nouvelle venue est qu’elle est équipée d’un mécanisme et de charnières qui permettent de la plier en deux sur la partie verticale. De la sorte, il sera possible de la glisser aisément dans un sac de sport ou un bagage pour les vacances.

Ainsi, elle mesure 217 x 316 x 27mm pour un poids de 1.9kg. Elle est équipée de quatre zones de captation. Elle ne propose pas moins de dix mesures. Parmi lesquelles on trouve le calcul de la masse musculaire, la masse graisseuse, l’âge métabolique, l’eau corporelle totale …

Détail intéressant, la balance BC 401 de Tanita indique les mesures d’IMC et de masse graisseuse pour les 5-17 ans. Enfin, détail intéressant et non des moindres, elle est équipée d’un large écran LCD qui sera en mesure d’afficher différentes informations utiles.

L’appairage avec un smartphone à l’application My Tanita se fera au travers d’une connexion Bluetooth. La marque souligne qu’il est possible de créer jusqu’à cinq profils.

L’application quant à elle est bien évidemment gratuite et est disponible aussi bien pour les possesseurs d’un iPhone que pour les possesseurs d’un téléphone sous Android.

Prix et disponibilité.

Cette balance connectée BC 401 de Tanita est d’ores et déjà disponible. Elle se décline en deux versions. Une version noire, et une version blanche. Son prix public conseillé est de 79€.