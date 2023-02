Robosen Robotics présente Optimus Prime, le premier robot autotransformable.

Robosen Robotics spécialiste du jouet présente Optimus Prime. Ce jouet issu de la série Transformers est un robot autotransformable et qui peut en plus être piloté depuis son smartphone au travers d’une connexion Bluetooth.

Qui ne connait pas les Transformers, les autobots, les décepticon, Optimus Prime ou encore BumbleBee. Le dessin animé a débuté en 1984 avec la sortie du film animé « The Transformers: The Movie ». En outre, la franchise a bénéficié des films sortis en 2007, 2009,2011… qui ont permis de mettre encore plus les « Transformers » en avant dont son célèbre chef « Optimus Prime ». Robosen Robotics a décidé d’exploiter cette notoriété pour proposer un jouet robot pas comme les autres.

Un Optimus Prime, autotransformable.

Robosen s’est associé avec Hasbro pour donner vie au chef des Autobots, Optimus Prime. Et notamment pour avoir la licence pour pouvoir exploiter l’image du chef des Autobots. Résultat ? Un robot de ±50 centimètres doté de 60 micropuces et 27 servomoteurs de haute précision, ajustable avec 4 modes de programmation et plus de 150 sons et actions originaux préinstallés. Un robot qui peut donc se transformer tout seul du mode camion au mode Optimus Prime le robot-chef des Autobots.

Quand votre smartphone prend les commandes.

La particularité de ce jouet que nous propose Robosen est qu’il est équipé d’une puce Bluetooth. Et c’est cette puce Bluetooth qui permet d’associer Optimus Prime à votre smartphone et surtout à son application dédiée. Une application qui offre à l’utilisateur des fonctions intéressantes. Ainsi, au travers de l’application il est possible de demander au camion de se transformer en robot.

Mais il est également possible de faire déplacer le robot depuis l’application avec son smartphone. Outre le déplacement du robot, il est possible de programmer plusieurs actions différentes à faire effectuer au robot. Le tout depuis un menu dans l’application où il sera possible à l’utilisateur de faire ses choix. Robosen souligne que l’application a été développée pour qu’elle soit accessible pour tout public.

Prix et Disponibilité.

Optimus Prime de Robosen est proposé à un prix de 999€.