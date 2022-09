Redroad V17, un aspirateur à main sans fil connecté.

L’aspirateur Redroad V17 est un aspirateur « transformateur » doté d’une large gamme d’accessoires pour répondre aux besoins de nettoyage de multiples scénarios.

Tuyau pliable et courbé pour nettoyer le fond du canapé et du lit sans se baisser.

Tuyau télescopique, sans effort, pour nettoyer les hauts plafonds et les étagères.

La brosse anti-acariens résout efficacement le problème de longue date de « l’élimination des acariens ».

La brosse plate lumineuse peut aider la mère à voir la poussière dans tous les coins de la poussette et à la nettoyer, tout en empêchant la petite poussière de retomber grâce au double filtre HEPA. Il est rapporté que la poussière aussi petite que 0,1 microns peut être facilement filtrée, l’efficacité de jusqu’à 99,97%, pour atteindre l’effet de filtration de niveau médical, prendre soin du bébé, l’avoir plus à l’aise.

Redroad V17, une brosse plate passe partout ?

Brosse plate 2 en 1, tête d’aspiration à large bouche, support de rangement à chargement mural et autres accessoires pour répondre à vos besoins de nettoyage et de rangement pour différents scénarios, sans prendre trop de place dans la maison.

Le Redroad V17 est un aspirateur avec une puissance d’aspiration de 26500pa, équipé de l’étonnante « double brosse à rouleau », de sorte que la brosse à rouleau avant peut aspirer et la brosse à rouleau arrière peut compenser l’aspiration, en inversant la rotation et en poussant vers l’avant et vers l’arrière, il ne faut Il peut être facilement nettoyé en un seul passage, améliorant l’efficacité du nettoyage de 400%.

Dans la gamme, une charge complète, vous pouvez utiliser environ 60min, vous pouvez également voir la gamme de différents engrenages à travers l’écran électronique, selon les besoins de nettoyage, choisir le bon engrenage.

Prix et Disponibilité.

Est-ce que cet aspirateur sans fil complet, puissant et facile à utiliser répond à vos exigences, et si vous l’obtenez maintenant, vous pouvez également profiter de réductions, alors dépêchez-vous et venez sur Aliexpress pour l’acheter.