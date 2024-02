Overade LIFE : L’Innovation lumineuse au Service de la Sécurité à Vélo.

Overade LIFE, un nouveau casque pour cycliste, utilisateur de trottinettes…La particularité de ce casque est qu’il est doté d’un feu arrière qui préviendra le véhicule qui vous suit si vous freinez, tourner à gauche ou à droite.

Avec le Covid, le marché du vélo et plus particulièrement celui du vélo électrique a explosé. Avec le trafic en ville, celui des trottinettes électriques à lui aussi exploser dans les villes, au point même que certaines villes comme Paris ont été obligées de réguler l’usage de celle-ci. Avec ces deux marchés, un nouveau marché est né, celui des casques vélo. En effet, il est de nos jours impensable de se promener en vélo électrique sans casque.

Overade LIFE : Éclairage et Sécurité réinventés pour les Cyclistes

Le casque vélo éclairé Overade LIFE représente la dernière innovation de la marque, mettant en lumière son engagement envers la sécurité des cyclistes. Conçu pour améliorer la visibilité sur la route, ce casque intègre des technologies d’éclairage avancées tout en maintenant un design élégant et une ergonomie optimale. Les mots clés tels que sécurité à vélo, visibilité nocturne, et technologie d’éclairage soulignent l’importance de ces caractéristiques pour les utilisateurs.

Caractéristiques Techniques Avancées

Le casque Overade LIFE se distingue par ses caractéristiques techniques innovantes. Doté de LED intégrés à l’avant et à l’arrière, il offre une visibilité à 360 degrés, essentielle pour les trajets nocturnes. Outre le simple fait de s’allumer pour être vu par les automobilistes, le casque peut être associé à deux accessoires complémentaires proposés par Overade et que la marque a baptisé OxiMate et OxiBrake. Deux télécommandes à placer sur le guidon de votre vélo. La première permet de signaler la direction que vous prenez lorsque vous changez de direction (clignoteur gauche ou droit), la seconde vous permet de signaler lorsque vous freinez. Le bandeau LED arrière rouge s’éclaire plus fort comme pour une voiture.

Sa batterie rechargeable assure une autonomie prolongée, garantissant ainsi sécurité et sérénité pour tous les déplacements. La conception modulable du casque permet une adaptation parfaite à la morphologie de chaque cycliste, renforçant le confort sans compromettre la protection.

La Technologie au Cœur de l’Expérience Cycliste

Avec le lancement du casque Overade LIFE, la marque développe son assortiment, intégrant des technologies de pointe pour améliorer l’expérience cycliste. L’éclairage intelligent, capable de s’ajuster en fonction de l’environnement, offre une sécurité accrue dans diverses conditions de luminosité. Ce focus sur l’innovation technique positionne Overade comme un acteur clé dans l’évolution des équipements de cyclisme.

Prix et Disponibilité.

Le casque Overade LIFE est actuellement disponible en pré-commande sur indiegogo prix de 169€. Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2024.