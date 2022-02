Oticon Play PX, une aide auditive connectée pour les enfants.

Avec son Oticon Play PX, la marque, spécialiste dans les solutions d’aide auditive annonce l’arrivée d’une nouvelle aide auditive connectée destinée cette fois aux enfants. Par ailleurs, la marque annonce l’intégration d’une solution d’un Réseau Neuronal Profond !

On n’en parle très peu, mais le monde des malentendants touche également les enfants. Des enfants qui ont dès lors besoin eux aussi comme les adultes d’une aide auditive pour qu’ils puissent entendre correctement.

Ainsi, Oticon, acteur majeur dans le domaine annonce l’arrivée d’une nouvelle auditive spécialement dédiée aux enfants et à leurs besoins.

Oticon Play PX, spécialement conçue pour un public jeune.

Alimentée par la plateforme intelligente Polaris et dotée d’un Réseau Neuronal Profond qui a appris à traiter les sons par l’expérience, de la même façon que le cerveau, Oticon Play PX révolutionne l’accès aux sons et aide ces enfants à s’intégrer plus facilement dans la société, la vie scolaire et sociale !

Tel est le « slogan » que nous donne la marque concernant sa nouvelle aide auditive.

Pour ce qui est de la technologie RNP (Réseau Neuronal Profond), il s’agit d’une technologie qui imite la façon dont le jeune cerveau apprend, et qui a été entraînée avec 12 millions de scènes sonores issues de la vie réelle.

En outre la marque souligne que :

Oticon Play PX, aide considérablement les enfants à reconnaître et à se souvenir des mots, même lorsque la voix provient de plusieurs directions. Cela lui permet de participer librement aux nombreuses activités, qui sont cruciales pour la croissance et l’apprentissage.

Une aide auditive connectée comme pour les adultes.

De fait, grâce à l’intégration du Bluetooth sur les aides auditives, Oticon offre à l’enfant la possibilité de se connecter à un smartphone, écouter la télévision ou encore capter et diffuser sans fil la voix de quelqu’un dans les aides auditives avec EduMic.

De plus, avec l’application Oticon ON, l’enfant ou les parents peuvent surveiller et contrôler Oticon Play PX depuis un smartphone, et régler les aides auditives de manière optimale. Les aides auditives sont livrées avec un chargeur de bureau ou le Smart Charger. Pour ce qui est de l’autonomie des Oticon Play PX, la marque annonce une journée complète avec seulement 3,5 heures de recharge. Quant à une charge rapide de 30 minutes, 5 heures d’utilisation sont garanties.