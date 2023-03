Oticon dévoile Oticon Real, une nouvelle aide auditive ultra intelligente et connectée.

Avec sa nouvelle aide auditive Oticon Real, la marque Oticon propose de nouveau une solution pour toutes les personnes qui ont des soucis auditifs. En outre, cette nouvelle aide auditive est dotée de Bluetooth pour une meilleure symbiose avec les smartphones.

Oticon a fait du segment auditif sa spécialité. De fait, la marque depuis plusieurs années propose aux personnes qui ont des problèmes d’audition des aides auditives de plus en plus performantes et discrètes.

Oticon Real , une nouvelle gamme complète intégrant les dernières nouveautés technologiques.

De fait, avec ces nouvelles aides auditives, Oticon propose un produit qui intègre des nouvelles technologies comme le BrainHearing et un Réseau Neuronal Profond. Ces technologies permettent aux utilisateurs d’accéder à tous les sons qui les entourent.

Par ailleurs, afin de ne pas gêner l’utilisateur elle dispose d’une technologie unique, Real Sound Technology™, capable d’équilibrer instantanément, et à un juste niveau, tous les sons soudains (bruits de talons, claquement de porte…) ainsi que le bruit du vent.

« Au quotidien, ces sons perturbateurs constants affectent plus de 7 utilisateurs sur 10. En conséquence, il devient plus difficile de se concentrer et la vie sociale demande plus d’efforts »

Nous confie la marque.

Toujours du Bluetooth pour l’interaction avec votre smartphone.

Les aides auditives Oticon Real poursuivent cette volonté d’Oticon de vivre avec leur temps. Elles sont donc équipées de Bluetooth et pourront être associée à un smartphone comme pour une oreillette classique ou des écouteurs intra auriculaire.

Associé à l’application proposée par la marque, il sera possible de configurer également certains paramètres des aides auditives. En outre, en cas d’un appel téléphone, pas besoin de sortir le téléphone de sa poche, le son arrive directement dans les oreilles du porteur des aides auditives. Elles permettent également le streaming audio.

Prix et Disponibilité.

La famille Oticon Real comprend quatre styles : le miniRITE R, le miniRITE T, le miniBTE R et le miniBTE T qui sont disponibles en trois niveaux de performance distincts et neuf options de couleur.