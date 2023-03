Nokia Game Controller 5000, une manette pour piloter votre téléviseur ?

Avec son nouveau Nokia Game Controller 5000, StreamView GmbH, titulaire de la licence de la marque Nokia pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs en Europe, présente l’accessoire pour ses appareils de streaming Nokia.

StreamView GmbH a repris depuis plusieurs années la licence et le nom Nokia pour le segment des téléviseurs intelligents et les décodeurs en Europe. La marque a d’ailleurs proposé sa Nokia Streaming Box 8000 en 2020. Une solution de type « media système » qui permet d’avoir accès à des services de contenu en ligne comme Netflix, PrimeVideo, Disney+ directement en branchant la box sur votre téléviseur de salon. Et quoi de mieux qu’un « gamepad » pour piloter tout cela ?

Nokia Game Controller 5000, un gamepad pas que pour jouer !

Effectivement, la manette ressemble à une manette de jeux comme pour certaines consoles bien connues comme PlayStation pour ne pas la citer. Le nouveau Nokia Game Controller 5000 est doté d’un gyroscope à six axes et de deux moteurs vibrants. Ces fonctionnalités avancées offrent une expérience de jeu immersive, renforcée par un retour de vibration haptique.

En outre, il est possible de naviguer dans les différents menus du système du media center en utilisant les boutons directionnels. De plus l’assistant Google est disponible directement depuis un bouton présent sur le Nokia Game Controller 5000.

Enfin, la connectivité avec la Nokia Box ou téléviseur, média center autre pourra se faire directement via une connexion Bluetooth. La manette est également compatible avec n’importe quel appareil Android. Même si la marque StreamView GmbH souligne qu’elle est compatible à la fois avec une Nokia Streaming Box ou une Nokia Smart TV. Enfin, dernier détail, mais non des moindres, le Nokia Game Controller 5000 se recharge depuis un port USB-C.

Prix et Disponibilité.

La manette de jeu Nokia Game Controller 5000 est disponible en ligne sur streamview.com et dans les magasins en Europe au prix de détail recommandé de 49,90 euros (TVA incluse).