Nokia Streaming Box 8000 transforme votre TV en Smart TV.

Nokia annonce la sortie d’un nouveau produit high-tech dédié à la maison. Ce produit c’est le Nokia Streaming Box 8000, une sorte de média center connecté qui transforme votre TV en Smart TV.

Vous aimeriez regarder YouTube ou Netflix sur votre téléviseur de salon ? Oui, mais voilà, celui-ci a déjà quelques années et ne propose pas du contenu multimédia ou son media center est trop limité ? Pas de soucis, Nokia nous apporte une solution avec son Nokia Streaming Box 8000.

En fait, il ne s’agit pas directement de Nokia, mais de la société StreamView GmbH, le détenteur de la licence de la marque Nokia pour les décodeurs.

Nokia Streaming Box 8000, un media center pour votre TV de salon.

La Nokia Streaming Box, fait partie de ce que l’on appelle les « media center » ou « IPBOX ». Au cœur du système, on retrouve comme plateforme Android™ 10. Une fois connecté à votre téléviseur il vous sera donc possible d’accéder à tout le contenu Android comme sur votre téléphone.

Ainsi, il sera possible d’installer YouTube, Instagram mais aussi les services de streaming en ligne tels que Netflix, Disney+, Prime Video. Bien sûr, il sera également possible de surfer sur des sites streaming illicites ou non.

De même vous pourrez installer des jeux parmi tous ceux que propose Android.

La Nokia Streaming Box est équipée d’un processeur Amlogic S905X3. Celui-ci se compose d’une structure de fabrication 4 cœurs ARM Cortex-A55 associée à un GPU ARM Mali-G31 MP2. De plus, pour ce qui concerne les technologies sans fil, on trouve sur cette box du Bluetooth 4.2 et du WiFi 802.11n rétro compatible bien sûr avec les normes 802.11b/g.

Par ailleurs, pour ceux qui n’ont pas confiance au débit de leur Wi-Fi, la Nokia Streaming Box est également dotée d’un port Ethernet. Enfin, niveau connectique on retrouve un port USB Type C et un port USB Type A qui pourra accueillir un disque dur. Pour ce qui est de la connectique vidéo, cela passe par un port HDMI. Bref, vous l’aurez compris, compatible 4K.

Le boitier est fourni avec une télécommande pour piloter la box. En outre, notons au passage que Google Assistant est également présent.

Prix et disponibilité.

La Nokia Streaming Box 8000 est disponible le 14 novembre en Europe. En ligne sur le site StreamView. Ainsi, qu’auprès de détaillants spécialisés à partir de l’Allemagne et de l’Autriche, au prix de vente conseillé de 99,90 euros (TVA comprise). La disponibilité chez les détaillants spécialisés pour les autres pays suivra.