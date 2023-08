Un mode enfant pour les appareils connectés en Chine.

Afin de réduire la dépendance aux appareils intelligents connectés type smartphone, tablettes… pour les enfants, l’Administration du cyberespace de Chine ajoute de nouvelles directives pour favoriser et simplifier l’usage d’internet pour les plus jeunes.

La Chine est un pays en pleine émergence depuis quelques années maintenant au point d’être devenue une des plus grandes puissances mondiales. Dans le monde de la Tech le pays est ultra développé et connecté. Au point que les jeunes Chinois sont désormais accros à Internet. Fort de ce constat, le gouvernement chinois a décidé de mettre quelques mesures en place.

Du contrôle parental quelque peu spécial.

Si vous suivez notre actualité, vous savez que le gouvernement chinois a décidé de prendre en main l’addiction des jeunes Chinois à l’internet. Ainsi, l’état avait déjà conseillé et imposé un nombre d’heures maximums d’internet pour les jeunes Chinois.

De fait, de nombreux jeunes chinois sont devenus addicts aux jeux vidéo en ligne au point d’y passer des heures et des heures.

Mais le gouvernement veut passer maintenant à une solution plus simple, plus large et plus efficace en imposant de nouvelles directives. Dans un communiqué, l’Administration du cyberespace de Chine a expliqué que les directives visent à renforcer la protection en ligne des enfants.

Ainsi, parmi les directives que souhaite mettre en place l’état, il y a la création d’une modification sur les smartphones et autres tablettes permettant aux utilisateurs trois options pour activer les commandes : une invite lors du démarrage d’un appareil, une icône sur le bureau et un lien dans les paramètres système.

Les smartphones doivent également permettre aux parents de définir des durées d’utilisation différentes pour les enfants selon leur âge. Avec ces paramètres, il sera possible que le smartphone coupe automatiquement les applications actives et dont les parents souhaitent restreindre l’accès à leur enfant.

Gestion des applications et de leur usage.

Par exemple il serait possible de couper toutes les applications donnant accès aux réseaux sociaux par exemple. Seul moyen d’utiliser à nouveau ces applications pour l’enfant, que le parent déverrouille le smartphone.

Une solution qui devra être mise en place par les constructeurs de smartphones tablette… On peut supposer que pour les appareils connectés fonctionnant sous Android, les différentes modes et options pourraient être « hard codé » directement via le système d’exploitation.