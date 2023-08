Quelqu’un squatte votre Wi-Fi ? Comment le savoir ?

Si vous vous demandez si quelqu’un squatte votre Wi-Fi alors que vous ne l’avez pas autorisé, sachez qu’il est possible de vérifier si c’est le cas ou non. Que vous ayez une box opérateur ou un routeur Wi-Fi privé, tout est « loggé » sur l’équipement et il va vous être possible de le découvrir.

De nos jours, nous avons pratiquement tous une connexion Internet à la maison. Une connexion qui fait partie d’un abonnement chez un opérateur. De nos jours avec les smartphones, PC portables, tablettes et autres objets connectés, il est rare d’avoir une connexion Internet sans avoir de Wi-Fi !

Et pour cause, le Wi-Fi permet à n’importe quel appareil (doté de Wi-Fi bien sûr) de se connecté à internet sans avoir à brancher un câble et offrant le loisir de se placer ou on veut.

Quelqu’un squatte votre Wi-Fi ? Qu’-est-ce que je fais ?

Si vous vous posez cette question, alors il va être temps de vérifier ce qu’il en est. Vous avez cette impression parce que votre connexion est trop lente, vote opérateur vous annonce que vous avez dépassé la capacité de données transférées ? Ou tout simplement, vous êtes « un peu parano » et vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de loup dans la bergerie.

Pour toutes ces raisons, nos confrères de commentcamarche.net se sont penchés sur cette problématique. Et c’est Fabrice qui nous propose un chouette article qui vous explique comment allez vérifier que personne n’utilise votre réseau Wi-Fi à votre insu.

Dans son article, Fabrice explique :

Comment vérifier si quelqu’un squatte le réseau Wi-Fi ?

Comment bloquer une connexion au réseau Wi-Fi ?

Changer le mot de passe Wi-Fi

Appliquer un filtrage par adresse MAC

Dans cet article notre confrère de commentcamarche.net traite le cas selon que vous ayez une box de chez Orange, SFR, Free ou encore Bouygues Telecom.

Alors, si vous êtes curieux ou que vous avez des suspicions, on vous invite à aller lire son article qui mérite que l’on en parle.