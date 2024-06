Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 : Un Milieu de Gamme pour les Gamers

Avec le lancement du Legion Pro 5i Gen 9, Lenovo introduit une nouvelle référence dans sa gamme de produits, spécialement conçue pour les amateurs de jeux vidéo.

Lenovo, marque incontournable de l’industrie informatique, diversifie son assortiment avec ce modèle, combinant performances robustes et prix abordable.

Performance et Polyvalence : Les Points Forts du Legion Pro 5i Gen 9

La marque étoffe son catalogue avec le Legion Pro 5i Gen 9, un ordinateur portable destiné aux joueurs exigeants. Ce modèle, équipé du processeur Intel Core i7-13700HX, assure une performance fluide et rapide pour les applications et jeux les plus gourmands. Avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR5, ce laptop est prêt à gérer le multitâche et à offrir une expérience de jeu immersive. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 avec 8 Go de VRAM permet de jouer aux derniers titres avec des graphismes époustouflants. Le stockage n’est pas en reste avec un SSD NVMe de 1 To, garantissant des temps de chargement rapides et une réactivité accrue.

Design et Ergonomie : Une Nouvelle Référence pour les Gamers

Le Legion Pro 5i Gen 9 présente un design élégant et fonctionnel, conçu pour améliorer l’expérience utilisateur. La gamme du constructeur s’élargit avec ce modèle qui dispose d’un écran IPS de 16 pouces avec une résolution WQXGA (2560 x 1600), offrant des couleurs vives et des détails précis. La fréquence de rafraîchissement de 165 Hz assure une fluidité sans faille lors des sessions de jeu. Le clavier rétroéclairé RGB et le pavé tactile précis sont des atouts supplémentaires pour une utilisation confortable et agréable.

Connectivité et Autonomie : Toujours Prêt pour l’Action

La marque développe son assortiment avec des fonctionnalités de connectivité étendues sur le Legion Pro 5i Gen 9. Le laptop est équipé de plusieurs ports USB 3.2, USB-C, HDMI 2.1 et un port Ethernet, offrant une flexibilité maximale pour connecter divers périphériques. La connectivité sans fil est assurée par le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, garantissant une connexion rapide et stable. La batterie de 80 Whr, associée à une gestion énergétique optimisée, promet une autonomie suffisante pour les longues sessions de jeu ou de travail.

Date de Sortie et Prix : Quand et Combien ?

Le Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 est attendu sur le marché dès cet été, à un prix de départ estimé autour de 1 699 €.

Récapitulatif Technique

Processeur : Intel Core i7-13700HX

: Intel Core i7-13700HX Mémoire : Jusqu’à 32 Go de RAM DDR5

: Jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 Go VRAM

: NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 Go VRAM Stockage : SSD NVMe de 1 To

: SSD NVMe de 1 To Écran : IPS 16 pouces, WQXGA (2560 x 1600), 165 Hz

: IPS 16 pouces, WQXGA (2560 x 1600), 165 Hz Connectivité : Ports USB 3.2, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

: Ports USB 3.2, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Batterie : 80 Whr

