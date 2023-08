Oppo Find N3 Flip, déjà des informations !!!

Selon certaines sources, Oppo pourrait dévoiler son Oppo Find N3 Flip dès la fin du mois. C’est en tout cas ce que prétendent certaines sources. Un nouveau smartphone à clapet avec écran pliable qui sortirait seulement après six mois que la version précédente ?

Le marché du smartphone pliable continue à essayer de trouver ses marques et à prendre des parts de marché auprès du grand public. Et si Samsung est pour le moment le seul vrai leader dans le domaine, la concurrence semble s’y mettre aussi. C’est notamment le cas cette année avec Oppo qui sortait son Oppo Find N2 Flip début d’année. Mais la marque pourrait déjà proposer une nouvelle version de téléphone pliable à clapet.

Oppo Find N3 Flip, un nouveau produit pour concurrencer le nouveau Galaxy Z Flip 5 ?

Alors, certes, en France, il y a toujours cette « problématique » concernant le retrait plus que possible de la marque suite à des « choix » liés à l’importateur. Mais pas de panique cependant, Oppo a réaffirmé il y a quelques semaines sa volonté de rester présent sur le marché européen. Il faudra donc pour les Français traverser la frontière pour aller en Italie, Belgique ou autre pour acquérir un smartphone Oppo.

Ce nouvel Oppo Find N3 Flip devrait arriver fin aout. Certains pensent même que le téléphone sera dévoilé le 26 aout. Soit seulement quelques jours avant le salon IFA de Berlin. Peut-être alors que la marque le présentera au grand public sur le salon.

Concrètement que sait-on sur ce nouveau téléphone ?

Ce nouvel Oppo Find N3 Flip intégrera non pas un processeur Qualcomm, mais bien le processeur MediaTek Dimensity 9200. Il s’agit du processeur haut de gamme de la marque dont certains spécialistes disent qu’il est aussi performant que le Qualcomm Snapdragon Gen 2.

Côté mémoire, il est doté de 12 Go de mémoire de base (mais on peut supposer qu’une version plus gonflée sera également disponible). Pour la capacité mémoire de stockage on devrait retrouver des configurations type 256/512 Go.

Pour ce qui est des technologies sans fil, la 5G sera bien présente, ainsi que du Wi-Fi 6E voire Wi-Fi 7. Le tout sera propulsé par Android 13 et devrait très certainement reprendre aussi la surcouche Color OS d’Oppo.

Enfin dernier détail intéressant, le téléphone aurait reçu un score de 1 367 points mono cœur et 4 168 points multi cœurs sur l’application Geekbench 5.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de son prix, on n’a aucune information, mais on peut supposer qu’il sera au moins équivalent si pas plus cher à celui de l’Oppo Find N2 Flip lors de sa sortie. Le téléphone sera dans un premier temps disponible en Chine.