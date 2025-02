Google Maps fête ses 20 ans : retour sur deux décennies de navigation révolutionnaire

Il y a 20 ans, Google Maps voyait le jour avec un objectif simple : aider les utilisateurs à trouver le meilleur itinéraire d’un point A à un point B. Deux décennies plus tard, l’application est devenue un outil incontournable pour plus de 2 milliards d’utilisateurs, offrant bien plus qu’un simple service de cartographie.

De Street View à la réalité augmentée, en passant par l’intégration de l’intelligence artificielle, Google Maps a profondément transformé notre façon d’explorer le monde.

Google Maps : de la simple carte au compagnon de voyage ultime

Lors de son lancement en 2005, Google Maps était une alternative numérique aux cartes papier et aux premiers GPS. Son interface fluide et interactive permettait aux utilisateurs de rechercher des itinéraires routiers et des adresses précises en quelques clics. L’ajout de Street View en 2007 a marqué une révolution en permettant une immersion totale dans les rues du monde entier grâce à des images à 360°.

A relire : Gemini élargit ses capacités pour une meilleure intégration avec les applications et services Google Google continue de perfectionner son intelligence artificielle, et avec Gemini, l’assistant devient encore plus polyvalent. Désormais, il peut interagir avec un éventail élargi d’applications et de services Google en français, rendant l’expérience…

L’évolution s’est poursuivie avec des fonctionnalités comme les transports en commun, les itinéraires pour piétons et les recommandations locales, transformant Google Maps en un véritable assistant de voyage.

Un outil façonné par ses utilisateurs

L’une des grandes forces de Google Maps réside dans l’implication de ses utilisateurs. Aujourd’hui, chacun peut :

Ajouter des établissements absents de la carte,

absents de la carte, Rédiger des avis sur les commerces et restaurants,

sur les commerces et restaurants, Partager des photos pour aider la communauté à faire les meilleurs choix.

Ce modèle participatif a permis d’enrichir continuellement la plateforme et de garantir des données à jour dans le monde entier.

Des innovations technologiques au service de la navigation

Google Maps n’a cessé d’innover en intégrant des technologies de pointe pour améliorer l’expérience utilisateur :

2012 : lancement du « Trekker » → Un sac à dos équipé de caméras permettant de capturer des images dans des endroits inaccessibles aux voitures.

→ Un sac à dos équipé de caméras permettant de capturer des images dans des endroits inaccessibles aux voitures. 2019 : introduction de « Live View » → Une fonctionnalité combinant réalité augmentée et intelligence artificielle pour guider les piétons via des indications visuelles superposées à l’environnement réel.

→ Une fonctionnalité combinant pour guider les piétons via des indications visuelles superposées à l’environnement réel. 2023 : arrivée de Google Maps dans l’ère Gemini → Une intégration avancée de l’IA permettant d’obtenir des suggestions personnalisées en fonction des préférences de l’utilisateur.

Les lieux les mieux notés en Belgique pour célébrer cet anniversaire

À l’occasion de ses 20 ans, Google Maps a dressé la liste des endroits les mieux notés en Belgique, sur la base des avis et des notes des utilisateurs. Cette initiative met en avant les lieux incontournables du pays, que ce soit pour les touristes ou les locaux en quête de découvertes.

Parmi les sites les plus appréciés, on retrouve des restaurants emblématiques, des attractions touristiques et des commerces de proximité, prouvant que Google Maps est devenu bien plus qu’un simple service de navigation : c’est aussi un guide de voyage intelligent.

Récapitulatif technique

Lancement de Google Maps : 2005

: 2005 Nombre d’utilisateurs : +2 milliards

: +2 milliards Street View : Introduit en 2007

: Introduit en 2007 Trekker (sac à dos caméra) : 2012

: 2012 Live View (réalité augmentée) : 2019

: 2019 IA Gemini intégrée : 2023

: 2023 Contributions des utilisateurs : Avis, photos, établissements ajoutés

Après 20 ans d’innovations, Google Maps continue de s’imposer comme un compagnon indispensable pour les déplacements du quotidien et l’exploration du monde. Son évolution permanente laisse entrevoir un futur où la cartographie numérique sera encore plus immersive et intelligente.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.