BioLitho, une filtration biologique et connectée pour votre piscine.

L’été est là et le temps des piscines aussi. Avec BioLitho, la nouvelle solution de filtration de BIOPOOLTECH, votre piscine se veut plus écologique que jamais. Plus écologique et connectée également.

L’été est là et le climat estival est de nouveau bien présent un peu partout en Europe. Bref, un temps où les piscines tournent à plein rendement que ce soit dans les centres ou chez le particulier. Et si vous êtes un adepte ou propriétaire d’une piscine, vous savez à quel point l’entretien de celle-ci est important. BIOPOOLTECH startup aixoise propose désormais une nouvelle avancée en la matière avec un nouveau système de filtration.

Les objets connectés pour votre piscine en 2022. La période estivale va bientôt arriver. Il est maintenant temps de remettre en état votre piscine pour pouvoir en profiter pleinement. Cependant, il n’est pas toujours évident d’entretenir sa piscine après une…

BioLitho, connectée et biologique.

Le nouveau système de filtration de BIOPOOLTECH garantit une baignade en eau douce, tout en respectant l’environnement. Tel est l’argument mis en avant par l’entreprise. Pour y arriver, elle propose un système de filtration qui utilise un composé de calcaire-magnésie d’origine marine riche en oligo-éléments.

Des oligo-éléments qui permettent d’améliorer le rendement des réactions de biodégradation par un rôle de catalyseur.

L’entreprise nous explique :

Le produit BioLitho est idéal pour la filtration biologique dans les filtres sous pression et les filtres ouverts. Il permet la filtration de polluants organiques. De plus, la filtration BioLitho de Biopooltech couple la filtration à un système de désinfection neutre, qui garantit une eau cristalline.

Par ailleurs, ce type de filtration permet d’être économe en eau de rinçage, mais aussi en électricité et réduirait les couts d’électricité par la même occasion. Par ailleurs, le système e filtration est stérilisée par des UVc à haute concentration avant de retourner dans le bassin. Un peu comme dans un étang ou un aquarium pour ce qui est des UVc.

De plus, comme il faut « vivre avec son époque », la startup aixoise propose également un système connecté qui permettra depuis une application dédiée à installer sur son smartphone d’avoir un aperçu global et précis de l’état de l’eau de votre piscine.

Le système est compatible avec toutes les piscines du marché et pas seulement celles proposées par la marque. Il pourra en outre venir remplacer un système déjà présent.

Prix et Disponibilité.

Le système de filtration BioLitho est d’ores et déjà commercialisé par la société depuis ses revendeurs partenaires ou depuis son site internet.