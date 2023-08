Bon Plan : 499€ au lieu de 649€ sur l’Ideapad 3 15ITL6.

Découvrez l’IDEAPAD 15ITL6 de Lenovo, un pack complet pour une expérience informatique optimale. Bénéficiez de l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3, de la souris sans fil Lenovo 400 et de la sacoche T210, alliant mobilité et praticité au quotidien. L’IdeaPad 3 se distingue par son design élégant, alliant esthétique et fonctionnalité. Son châssis léger de seulement 1,65 kg, sa finition soignée et ses lignes épurées lui confèrent une allure professionnelle et facilitent son transport.

Caractéristiques techniques :