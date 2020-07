UVLyzer, la solution pour tuer les bactéries sur votre smartphone.

Notre smartphone utilisé au quotidien devient de plus en plus un nid à bactérie. La société UVLyzer basée à Boston propose une solution « désinfectante » sous la forme d’un gros « sticker » à mettre sur la coque de votre téléphone et qui grâce au UV-C viendra tuer toute bactérie présente.

Si vous suivez un peu l’actualité high-tech, vous avez surement déjà entendu que nos smartphones deviennent des nids à bactéries.

De fait, il est vrai que de nos jours, notre smartphone passe de notre main à notre poche, à notre main, à la table de la terrasse d’un café, de notre main, du bureau… bref, un usage qui fait que celui-ci est sujet à être porteur de bactéries de par sa manipulation.

UVLyzer, le nettoyage par UV-C.

Cette entreprise américaine basée à Boston vient de mettre en route une levée de fonds sur son invention. Cette invention s’est une sorte de patch que vous venez fixer sur la coque arrière de votre smartphone.

Ce patch émet une lumière UVC sur toute la surface de votre smartphone. Ainsi comme pour les lampes UV des étangs ou des piscines, cette lumière aura pour effet de tuer toutes les bactéries présentes sur la surface de votre coque de téléphone.

Le dispositif est doté de circuit imprimé et d’un capteur qui éteindra la lampe UV lors que vous le prenez en main pour éviter que la lumière UV ne vous « tape » dans l’œil.

La marque souligne en outre que le dispositif est doté d’une petite batterie. Batterie qui pourra être rechargée via un port USB-C standard.

En outre, le UVLyzer pourra venir se coller-décoller à souhait pour équiper tantôt un smartphone tantôt un autre. Mais aussi une tablette ou toute autre surface.

99% des bactéries tuées !

L’entreprise affirme qu’avec son UVLyzer Sticker, ce ne sont pas moins de 99% des bactéries de votre smartphone qui sont totalement éradiquées. Un produit qui en ces temps de covid-19 devrait en séduire plus d’un.

Le UVLyzer Sticker fait l’objet actuellement d’une levée de fonds participative sur le site d’IndieGogo. Il a déjà recueilli 38% des fonds nécessaires à sa commercialisation. A noter qu’il reste encore 29 jours pour atteindre son objectif. Ainsi, il vous reste 29 jours pour acheter ce produit qui est proposé par l’équipe d’UVLyzer au prix de 56€.

Intéressé ? Rendez-vous alors sur la page du projet sur Indiegogo.