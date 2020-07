Brydge Pro+, les claviers iPad de Brydge désormais disponible en France au format AZERTY.

La marque Brydge qui propose des claviers sans fil Bluetooth pour les iPad annonce l’arrivée d’un nouveau clavier Brydge Pro+ doté d’un clavier AZERTY.

Le marché de la tablette s’essouffle, mais ne meurt pas. S’il y a plus de 5 ans, le marché des tablettes explosait et le choix était vaste. Désormais, seuls les ténors comme Apple, Samsung et Huawei continuent à proposer des tablettes.

L’iPad est sans doute la tablette la plus appréciée et sur laquelle on peut trouver de nombreux accessoires. Ainsi Brydge a décidé de miser sur la polyvalence de cette tablette. Et ce, en proposant ni plus ni moins qu’un clavier doté d’un large Touchpad qui transformerait presque votre iPad en Macbook.

Clavier Brydge Pro+, l’accessoire pour votre iPad.

De fait, la marque s’est spécialisée dans la conception de claviers dédiés à l’iPad. La marque propose en effet des claviers robuste et de qualité qui aura pour fonction de rendre l’usage et la saisie sur votre iPad presque similaire à celle d’un ordinateur portable.

De fait, outre un système de charnière robuste et une coque qui viendra protéger la coque de votre iPad, le clavier Brydge Pro+ est également équipé d’un large touchpad.

Ce touchpad est en outre doté d’une fonction multitouch. Cette fonction permet à l’utilisateur de pouvoir utiliser différentes fonctions du touchpad pour la tablette. Ainsi, après configuration de l’App dédiée au clavier, il sera possible d’activer certaines fonctions. Notamment, le fait de passer d’une application à l’autre. Ou encore, d’activer le dock.

En outre, il sera même possible de faire appel au Control Center avec un swipe vers le bas par exemple.

Clavier Brydge Pro+, aussi dispo en AZERTY.

La problématique pour nous francophone réside souvent sur le fait que tous ces claviers sont généralement QWERTY. Et bien bonne nouvelle, le Clavier Brydge Pro+ est également disponible en version AZERTY.

Enfin, détail, mais non des moindres qui fait que l’on vous parle de ce clavier, il est équipé de Bluetooth pour communiquer avec l’iPad.