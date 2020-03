Sourcenext dévoile Pocketalk S. désormais parler une autre langue n’est plus impossible !

Pas toujours évident de se faire comprendre lorsqu’on se rend dans un pays étranger ou l’on ne connait pas la langue. Désormais avec le Pocketalk S ce n’est plus un souci.

L’entreprise Sourcenext nous avait dévoilé en novembre dernier un petit appareil qui avait pour objectif de simplifier notre séjour à l’étranger dans un pays ou nous ne parlions pas la langue. Ce produit, c’est le Pockettalk.

Depuis, la marque a continué à développer son business et propose désormais le Pocketalk S. Le Pocketalk S est un appareil de traduction bidirectionnelle multi sensoriel qui en plus est équipé d’une caméra.

Pocketalk S, il ne se limite plus à écouter et retranscrire.

Effectivement, l’entreprise Sourcenext a décidé d’aller encore un peu plus loin pour ce qui est de la traduction linguistique. Notamment, avec ce nouveau modèle. Désormais, avec le Pocketalk S, il est possible non seulement de dicter des phrases pour qu’elles soient traduites, mais également de scanner des documents.

L’appareil reprend donc ce que certains font déjà avec leur smartphone avec des apps par exemple « Translator » de Microsoft. Alors, l’appareil est en mesure de traduire pas moins de 74 langues différentes. L’entreprise annonce notamment la présence d’un micro intégrant une fonction de réduction de bruit pour une meilleure compréhension et donc une meilleure traduction. Traduction qui pourra soit être lue par l’utilisateur soit dictée par le Pocketalk S.

La caméra quant à elle permettra de scanner un texte qu’il soit manuscrit ou sorti d’un document numérique comme Word ou autre.

Pour offrir un peu plus de diversité, le Pocketalk S offre aussi également une fonction calculatrice ainsi que la conversion de mesures. Ainsi il vous calculera ce que peuvent donner 3,5 Miles en mètres.

Au cœur du système on trouve un processeur ARM Cortex 53 Quad-Core 1.3GHz. Pour l’accompagner, 8 Go de stockage pour 1Go de mémoire RAM. L’écran quant à lui offre une résolution de 480×640 pixels et est tactile. La batterie intégrée de 1200mAh assure une autonomie de 4.5 heures en usage continu. La charge se fera via un port USB-C.

Enfin, détail important sans quoi nous n’en parlerions pas, le Pocketalk S est équipé de Bluetooth 4.2 et de Wi-Fi. Du Wi-Fi 802.11a/b/n/g, 2.4GHz/5GHz.

Le prix de l’appareil est de 299€.