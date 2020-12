Moverio BT-40S, les nouvelles lunettes d’Epson.

Moverio BT-40S, la vision vue par Epson. De fait, l’entreprise mondiale de technologie Epson a annoncé la sortie de la dernière génération de la technologie de réalité augmentée (RA) de ses lunettes connectées Moverio.

Bon, c’est vrai, cela fait des années que le segment des lunettes connectées peine à percer. Et pourtant ce n’est pas faute de la part des entreprises d’avoir essayé. Ainsi, Google, Microsoft, et d’autres ont tenté le coup sans jamais séduire.

Certains comme la marque Cosmo Connected se sont eux orientés vers des lunettes pour sportif. Des lunettes qui comme pour tous les autres modèles proposent de la réalité augmentée. Seulement voilà, comme on vous l’a déjà dit, pas toujours évident de motiver des gens qui ne doivent pas mettre de lunettes à emporter.

Effectivement, ce n’est pas quelque chose qui séduit les gens. D’ailleurs, même les gens qui doivent en portant pour une déficience oculaire ont eu même parfois de la réticence et optent pour des lentilles.

Moverio BT-40S d’Epson, la marque ne lâche rien !

La sortie des lunettes BT-40 et BT-40S marque le lancement de la technologie des lunettes connectées quatrième génération d’Epson. Ces deux modèles sont des usages différents et visent différents marchés.

Même si elles réunissent globalement les mêmes caractéristiques. Ainsi, les lunettes proposent une résolution d’affichage améliorée offrant de la Full HD 1080p. Soit une résolution de 1920 x 1080px. Pour ce qui est du champ, celui-ci est désormais plus large de 34 degrés.

Pour ce qui est de l’affichage, il se fait sur des verres transparents Si-OLED, binoculaire. À noter que si les lunettes sont fournies avec des verres blancs, il est également possible de les avoirs avec des verres teintés.

Androïd, WiFi pour plus de connectivité.

Alors, pour ce qui est du système d’exploitation des lunettes, Epson a opté d’intégrer Android sur ses nouvelles lunettes Moverio BT-40S.

« Le contrôleur intelligent Moverio est compatible avec Google Play et a été conçu sur mesure pour une large gamme d’applications commerciales ».

En outre, il est doté d’un écran tactile intégré, d’interfaces utilisateurs personnalisées, d’une mémoire extensible jusqu’à 2 TB et d’un indice de protection IPx2 pour la durabilité.

Le contrôleur est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth d’un GPS, d’une boussole, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’une caméra, d’une lampe, d’un microphone et d’une prise audio jack.

Les lunettes Moverio BT-40S d’Epson sont destinées aux musées, les parcs d’attractions, les sites patrimoniaux et autres attractions touristiques. Elles devraient être disponibles dès le mois de février 2021.

Toutefois, le constructeur voit aussi d’autres possibilités pour ses lunettes. Ainsi, la marque confirme :

Nos lunettes Moverio BT-40S pourront aussi intégrer les théâtres et cinémas qui souhaitent augmenter leur audience. Des lieux qui veulent renforcer leur accessibilité à l’aide de meilleures solutions de sous-titrage.

Et cela, tout en profitant d’un affichage visuel plus large et d’un confort d’utilisation amélioré. Mais aussi, les cabinets dentaires et les cabinets chirurgicaux. De fait, ceux-ci pourront bénéficier de solutions améliorées pour le scannage dentaire et le divertissement des patients.

A noter qu’Epson devrait également proposer sa paire de lunettes aux particuliers également. En effet, comme le montre la photo, on pourrait imaginer un usage plus large lors de voyage en avion ou en train ou il serait possible de regarder sa série préférée ou un film sans avoir besoin d’un écran. On pourrait d’ailleurs imaginer que ce type de lunettes remplace les écrans incrustés dans les sièges des vols long courrier.

Mais, cela n’est que pur spéculation de notre part et il faudra laisser du temps pour voir ce qu’il en adviendra.

Prix et disponibilité.

Comme signalées plus haut, les lunettes seront disponibles dès février 2021. Pour ce qui est de leur prix, nous n’avons encore reçu aucune information.