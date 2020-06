CheerPod présente Go-Anywhere Air Mouse & Presentation Tool.

Dans le monde de l’accessoire pour ordinateur portable, il n’est pas toujours évident de se démarquer face à la concurrence. Pourtant, CheerPod présente une souris sans fil Bluetooth pas comme les autres avec sa Go-Anywhere Air Mouse & Presentation Tool.

De nos jours, nous sommes de plus en plus nomades. Que ce soit pour le travail ou pour la maison. Fort de ce constat nous sommes de plus en plus équipés d’ordinateur portable. Du coup, il devient fréquent malgré les larges touchpads de certains ordinateurs de devoir investir dans une souris.

Go-Anywhere Air Mouse & Presentation Tool, une drôle de souris.

La jeune start-up CheerPod propose un périphérique pour le moins bizarre. Un boitier qui ferait penser à un porte-carte et qui s’avère être un outil « tout-en-un ». En effet, derrière cette petite boite rectangulaire en métal se cache une souris sans fil Bluetooth. Une souris qui permettra de faire bouger le curseur de votre écran et qui est aussi dotée de boutons tactiles.

En outre, elle est dotée d’une surface multi touch qui permet de s’en servir aussi comme un touchpad de PC. Parmi les fonctions mises en avant par l’entreprise, on notera les fonctions : scroll, swipe, multi-touch, slide up.

En outre, elle peut aussi bien être utilisée sur un bureau comme une souris classique qu’en mode « Air mouse ».

Air mouse ? Et pointeur laser ?

Avec cette fonction de type « Air mouse », cette souris peut être utilisée comme un pointeur laser qui pourra être tenu en main lors de présentation PowerPoint.

Par ailleurs, détail intéressant, il est également possible de zoomer dans les documents tout en tenant la souris en main.

En outre, comme signalée plus haut, la Go-Anywhere Air Mouse & Presentation Tool est munie d’un laser qui permettra à son processeur de s’en servir de pointeur laser lors de présentation. Une fonction pratique pour mettre en évidence une zone ou un détail de votre présentation.

Cette souris multifonction proposée par cette jeune entreprise est actuellement proposée sur le site Indiegogo. A noter au passage que le montant d’investissement de 4457€ est largement dépassé actuellement avec 318 571€ d’investissement.

Il faut dire que la Go-Anywhere Air Mouse & Presentation Tool de CheerPod est proposée au prix de 49$ au lieu de 99$.