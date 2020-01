CES 2020 : Digitsole & Ubisoft réinventent le motion gaming.

Digitsole annonce sa présence au CES ave quelques nouveautés concernant sa solution de semelles connectées. Dont notamment un partenariat avec Ubisoft et les Lapins Crétins.

L’entreprise française qui a conçu des semelles connectées sera à nouveau présente sur le salon de Las Vegas pour présenter ses nouveautés et une évolution de semelles connectées.

Digitsole, encore plus de détail avec les semelles connectées.

Effectivement, la marque présentera PodoSmart. Cette nouvelle fonctionnalité est une solution d’analyse des paramètres de marche de la personne. Ainsi, elle permet de détecter les troubles de la mobilité et d’aiguiller les kinésithérapeutes, ou médecins du sport et podologues dans leurs diagnostics.

Avec ces nouvelles fonctions, les semelles connectées de l’entreprise française s’orientent encore un peu plus vers le monde de la santé plus tôt que vers le côté objets connecté sportif.

Les Lapins Crétins adoptent les semelles connectées !

Faut-il encore vous présenter les Lapins Crétins ? Ce dessin animé proposé par Ubisoft fait en effet un carton. Et pour le coup, Digitsole, c’est associé à la marque pour développer un jeu de motion gaming.

Le principe est simple : « Marquez des buts à l’aide de nos semelles intelligentes. Contrôlez vos tirs au but avec vos pieds, nos semelles intègrent des algorithmes d’IA qui détectent les mouvements des pieds du joueur » souligne Arnaud Buffard, CMO chez Digitsole.

Ce jeu pourra être testé sur le CES 2020 de Las Vegas avec un immense écran géant. Ce but a pour objectif de montrer les capacités et les performances des semelles et de leurs capteurs.